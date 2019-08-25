Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Тоттенхэм» проиграл «Ньюкаслу» в матче третьего тура чемпионата Англии 

Газета.Ru + ещё 3 1 час назад
Фото: Газета.ru
Лондонский "Тоттенхэм" проиграл "Ньюкасл Юнайтед" в матче третьего тура Английской премьер-лиги.
Встреча, прошедшая в столице Великобритании, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. В составе победителей отличился Жоэлинтон.
"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
В следующем туре "Ньюкасл" примет "Уотфорд", а "Тоттенхэм" на выезде сыграет с лондонским "Арсеналом".
Ранее сообщалось, что "Манчестер Сити" обыграл "Борнмут" в матче третьего тура АПЛ.
Англия. Премьер-лига. 3-й тур"Тоттенхэм" (Лондон) == "Ньюкасл Юнайтед" (Ньюкасл-апон-Тайн) — 0:1Голы: 0:1 — Жоэлинтон, 37.
Газета.Ru: последние новости
Дубль Агуэро принес "Манчестер Сити" победу над "Борнмутом" Перед стартом третьего тура АПЛ вышел новый выпуск программы "Ставка тура" "Манчестер Сити" выпустил форму в поддержку ЛГБТ
Премьер-лига , Футбол , Газета.Ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Боец MMA победил соперника за 11 секунд
«Спартак» одержал волевую победу над «Крыльями»
«Вулверхэмптон» на 97-й минуте ушел от поражения
Гонщик потерял память после аварии1
ЦСКА разгромил «Ахмат»
Видео
03:16
Кокорин и Мамаев могут выйти досрочно
Футбол
03:16
У Мамаева появились новые проблемы с законом
Футбол
00:45
Однорукий боец удушил соперника в дебютном бою
MMA
03:16
«Ударили по голове и сбросили»: заявление подруги Кокорина
Футбол Статьи
00:53
Заплатил за молчание о сексе: в чем Роналду признался суду
Футбол Статьи
00:39
Над Шараповой поиздевались после поражения
Теннис
00:27
Российская спортсменка умерла в 25 лет
Легкая атлетика
03:16
Свидетель по делу Кокорина заявила о попытке убийства
Футбол
00:37
Емельяненко: «Меня похищали инопланетяне»
MMA
01:01
«Сбылась моя мечта»
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение