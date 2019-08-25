«Тоттенхэм» проиграл «Ньюкаслу» в матче третьего тура чемпионата Англии

Лондонский "Тоттенхэм" проиграл "Ньюкасл Юнайтед" в матче третьего тура Английской премьер-лиги.

Встреча, прошедшая в столице Великобритании, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. В составе победителей отличился Жоэлинтон.

"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

В следующем туре "Ньюкасл" примет "Уотфорд", а "Тоттенхэм" на выезде сыграет с лондонским "Арсеналом".

Ранее сообщалось, что "Манчестер Сити" обыграл "Борнмут" в матче третьего тура АПЛ.

Англия. Премьер-лига. 3-й тур"Тоттенхэм" (Лондон) == "Ньюкасл Юнайтед" (Ньюкасл-апон-Тайн) — 0:1Голы: 0:1 — Жоэлинтон, 37.