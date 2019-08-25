«Вулверхэмптон» на 97-й минуте ушел от поражения в игре с «Бернли»

«Бернли» на выезде сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» в матче третьего тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этомсообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 1:1. Первый мяч на 13-й минуте забил форвард Эшли Барнс . Для него это уже четвертый гол в сезоне. «Волкам» удалось отыграться на 97-й минуте. Пенальти реализовал Рауль Хименес

После трех туров в активе «Бернли» четыре очка, команда находится на шестом месте в чемпионате. «Вулверхэмптон» набрал два балла, «волки» занимают 15-ю позицию.