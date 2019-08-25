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«Вулверхэмптон» на 97-й минуте ушел от поражения в игре с «Бернли» 

Lenta.ru 58 минут назад
Фото: Reuters
«Бернли» на выезде сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» в матче третьего тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этомсообщает корреспондент «Ленты.ру».
Встреча завершилась со счетом 1:1. Первый мяч на 13-й минуте забил форвард Эшли Барнс. Для него это уже четвертый гол в сезоне. «Волкам» удалось отыграться на 97-й минуте. Пенальти реализовал Рауль Хименес.
После трех туров в активе «Бернли» четыре очка, команда находится на шестом месте в чемпионате. «Вулверхэмптон» набрал два балла, «волки» занимают 15-ю позицию.
Новый сезон АПЛ стартовал 9 августа. Компания Rambler Group, в структуру которой входит онлайн-кинотеатр Okko, приобрела права на показ матчей английского чемпионата на ближайшие три сезона. Специально созданную видеоредакцию Okko Спорт возглавляет комментатор Владимир Стогниенко.
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Премьер-лига , Футбол , Владимир Стогниенко , Эшли Барнс , Рауль Хименес , Рамблер , Lenta.ru
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