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«Тоттенхэм» проиграл «Ньюкаслу» в 3-м туре АПЛ
Рамблер
4 часа назад
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«Ньюкасл» одержал победу над «Тоттенхэмом» в матче третьего тура Английской Премьер-лиги. Встреча, проходившая на лондонском стадионе «Тоттенхэм Хотспур», закончилась со счетом 0:1.
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