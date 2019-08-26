«Тоттенхэм» проиграл «Ньюкаслу» в 3-м туре АПЛ

«Ньюкасл» одержал победу над «Тоттенхэмом» в матче третьего тура Английской Премьер-лиги. Встреча, проходившая на лондонском стадионе «Тоттенхэм Хотспур», закончилась со счетом 0:1.