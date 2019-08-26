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«Тоттенхэм» проиграл «Ньюкаслу» в 3-м туре АПЛ 

Рамблер 4 часа назад
«Ньюкасл» одержал победу над «Тоттенхэмом» в матче третьего тура Английской Премьер-лиги. Встреча, проходившая на лондонском стадионе «Тоттенхэм Хотспур», закончилась со счетом 0:1.
Премьер-лига , Видео
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