Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Вандалы сделали надпись «Pogba Out» возле тренировочного поля «МЮ» 

Чемпионат.com + ещё 1 1 час назад
Фото: Reuters
Вандалы сделали надпись «Pogba Out» на недавно установленном знаке рядом с тренировочным полем «Манчестер Юнайтед». Предупреждающий знак призывает фанатов не останавливать футболистов для получения автографов. На знаке написано: «Игрокам не разрешается останавливаться и подписывать автографы из-за опасности на дороге. Не собираться». Сегодня неизвестные нанесли красной краской фразу «POGBA OUT», сообщает The Sun.
Фотография доступна в «твиттере» The Sun.
Ранее Погба открыто заявил, что хотел бы покинуть «Манчестер Юнайтед». Намерения футболиста подтвердил его агент Мино Райола. «Реал» вёл переговоры о трансфере Поля в течение нескольких месяцев, но так и не сумел договориться с «МЮ». По информации СМИ, «красные дьяволы» требовали у «сливочных» за француза более € 150 млн Новый сезон Английской Премьер-лиги доступен только в сервисе Okko Спорт. До 30 сентября подписку на Okko Спорт можно приобрести за 3990 рублей.
Чемпионат.com: последние новости
Видео: 5 лучших сейвов 3-го тура английской Премьер-лиги Агуэро оформил дубль в матча с «Борнмутом», забив в касание. Видео Лукаку: в «Манчестер Юнайтед» я был козлом отпущения
Комментарии
Премьер-лига , Футбол , Реал , Манчестер Юнайтед
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Скончался бывший футболист сборной США
Спаич поблагодарил болельщиков Краснодара за поддержку
Его упустил даже Орсер: какой талант проворонила Россия
В России испугались ужесточения наказаний за допинг
«Форс-мажор»: Россия недосчитается фигуристки1
Видео
03:16
Кокорин и Мамаев могут выйти досрочно
Футбол
03:16
У Мамаева появились новые проблемы с законом
Футбол
00:45
Однорукий боец удушил соперника в дебютном бою
MMA
03:16
«Ударили по голове и сбросили»: заявление подруги Кокорина
Футбол Статьи
00:53
Заплатил за молчание о сексе: в чем Роналду признался суду
Футбол Статьи
00:39
Над Шараповой поиздевались после поражения
Теннис
00:27
Российская спортсменка умерла в 25 лет
Легкая атлетика
03:16
Свидетель по делу Кокорина заявила о попытке убийства
Футбол
00:37
Емельяненко: «Меня похищали инопланетяне»
MMA
01:01
«Сбылась моя мечта»
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение