Прогноз на «Арсенал» — «Тоттенхэм» и экспресс на АПЛ за 5.60

Третий тур Английской Премьер-лиги удивил количеством гостевых побед, среди прочих отличившихся на чужом поле команд выделяются «Лестер» и «Кристал Пэлас». Эксперты программы «Ставка тура» обсуждают прошедший этап, а также предстоящее лондонское дерби, которое порадует болельщиков АПЛ в сентябре.