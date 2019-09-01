«Арсенал» отыгрался с 0:2 в дерби с «Тоттенхэмом»

«Арсенал» отыгрался с 0:2 в дерби Северного Лондона с «Тоттенхэмом»

«Арсенал» на своем поле сыграл вничью с «Тоттенхэмом» в дерби Северного Лондона в рамках четвертого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

После четырех туров «Арсенал» набрал семь очков и занимает пятое место в АПЛ. В активе «Тоттенхэма» пять баллов, команда расположилась на девятой строчке.