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Победа в матче АПЛ позволила «Эвертону» выйти на пятое место 

Lenta.ru + ещё 8 7 часов назад
«Эвертон» вышел на пятое место в АПЛ
Фото: Reuters
«Эвертон» на своем поле обыграл «Вулверхэмптон» в матче четвертого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Встреча завершилась со счетом 3:2. В первом тайме хозяева дважды выходили вперед: на голы футболистов «ирисок» Ришарлисона и Алекса Айуоби гости ответили точным ударом Ромена Сеса. Во втором тайме Рауль Хименес восстановил равенство, но вскоре Ришарлисон оформил дубль и принес победу своей команде.
«Эвертон» после четырех туров имеет в активе семь очков и занимает пятую строчку в АПЛ. «Вулверхэмптон» с тремя очками расположился на 17-м месте.
Компания Rambler Group, в структуру которой входит онлайн-кинотеатр Okko, приобрела права на показ матчей английского чемпионата на ближайшие три сезона. Специально созданную видеоредакцию Okko Спорт возглавляет комментатор Владимир Стогниенко.
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Премьер-лига , Футбол , Владимир Стогниенко , Рауль Хименес , Алекс Айуоби , Рамблер
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