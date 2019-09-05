Болотный футбол

Самый титулованный клуб Англии — « Манчестер Юнайтед » — после крайне неубедительного старта первенства страны застрял в середине турнирной таблицы. Команда за четыре тура успела отстать от лидирующего «Ливерпуля» на целых семь очков, а в графе «победы» у «красных дьяволов» стоит унылая единица. Подробнее о проблемах английского гранда и причинах теперешнего положения команды — в материале «Ленты.ру».

Начали за здравие…

Маркус Рашфорд и В первом же туре «красных дьяволов» ждало серьезное испытание в лице «Челси», из которого манкунианцы с честью вышли, превзойдя самые смелые ожидания своих болельщиков. Команде Уле Гуннара Сульшера удалось не просто победить, а унизить принципиального соперника, «наградив» того четырьмя безответными мячами. В воротах блистал Давид де Хеа, атаки виртуозными пасами разгонял Поль Погба Антони Марсьяль были чудо как хороши в завершении, а гигант Гарри Магуайр цементировал оборону.

Однако уже тогда специалисты отметили, что построение игры МЮ далеко от совершенства, и 4:0 с «Челси» — скорее стечение обстоятельств, чем закономерный итог встречи. В первом тайме синие имели отличные возможности открыть счет, но фортуна была не на их стороне. Подтверждения словам скептиков начали появляться уже в следующем туре.

Манкунианцы не смогли обыграть «Вулверхэмптон», в этом матче судьба вернула должок «Юнайтед». «Красные дьяволы» вели в счете, потом пропустили сумасшедший гол ударом в девятку из-за штрафной, но затем имели отличный шанс завоевать три очка. Поль Погба на 68-й минуте заработал пенальти и отправился сам его бить. Нельзя назвать удар француза с точки плохим, но страж ворот Руй Патрисиу в сложнейшей ситуации спас свою команду.

Если не брать во внимание эту неудачу, игра МЮ в атаке, особенно во втором тайме, выглядела невыразительно. Моменты давались команде с огромным трудом, поэтому итоговые 1:1 на табло — вполне закономерный исход.

У «Манчестер Юнайтед» был отличный шанс реабилитироваться перед своими поклонниками в домашней игре с «Кристал Пэлас», но суливший легкие три очка матч обернулся для манкунианцев катастрофой. Фавориты атаковали вяло, лидер МЮ Погба растворился на поле, а лондонцы при этом время от времени сооружали неплохие контрвыпады. На 32-й минуте у гостей прошла атака прямо через хваленый центр обороны «красных дьяволов»: Джордан Айю вывалился один на один с Де Хеа и с завидным спокойствием уложил мяч в угол.

Попытки «Манчестер Юнайтед» отыграться были тщетными до 89-й минуты, когда Даниэль Джеймс красивым ударом в девятку восстановил равенство в счете. Однако вместо волевой победы своих любимцев болельщики «Юнайтед» увидели обидное поражение: игроки «Кристал Пэлас» в добавленное время убежали в контратаку, которую завершил крайний защитник (!) Патрик ван Анхольт. Удар голландского футболиста в ближний угол не выглядел неберущимся, но Де Хеа капитулировал — 1:2.

Перед выездной игрой с «Саутгемптоном» прогнозы болельщиков МЮ и специалистов были пессимистичными, и, что самое грустное, в итоге полностью оправдались. Манкунианцев хватило лишь на первые полчаса игры: было создано пару голевых моментов, очередной гол-красавец на свой счет записал Даниэль Джеймс, но потом активность гостей пошла на спад. На 58-й минуте Янник Вестергор ударом головой сравнял счет, после чего игра у МЮ окончательно расклеилась. «Красным дьяволам» не помогло даже удаление в составе соперника — «Саутгемптон» спокойно отстоял устраивавшую его ничью.

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» ждет домашняя встреча с набравшим ход «Лестером», что-то подсказывает, что в этой игре у манкунианцев могут возникнуть серьезные проблемы.

Один в Поле

Одна из главных причин неудачного старта МЮ в АПЛ — состояние лидера команды Поля Погба. В прошлом сезоне француз установил личный рекорд результативности — 13 забитых мячей и девять голевых передач, но продолжения «вечеринки» в нынешнем чемпионате не последовало. После двух результативных пасов в игре с «Челси» француз сник. В его пассиве лишь незабитый пенальти, блеклая игра с обилием неточных передач и травма ахилла, о серьезности которой пока ничего не сообщается.

Перед стартом сезона ходили навязчивые слухи, что Погба вот-вот перейдет в мадридский «Реал» , в его услугах был лично заинтересован главный тренер сливочных Зинедин Зидан , но переезд в Испанию не случился. Сам француз не раз намекал, что хотел бы попробовать свои силы в «королевском клубе».

Это обстоятельство в купе с неубедительной игрой стали поводами для травли, которую устроили болельщики манкунианцев. Погба подвергся жесточайшей обструкции в соцсетях, где, конечно, не обошлось без расизма. Кроме того, на дорожном знаке у въезда на базу «Манчестер Юнайтед» «доброжелатели» написали: «Погба, убирайся!»

Француз — футболист тонкой душевной организации, которого оскорбления могут мотивировать лишь на окончательную апатию к игре. Других кандидатов на роль системообразующего футболиста у МЮ в центре поля пока не видно.

Далеко не идеально выглядит и оборона МЮ во главе с Гарри Магуайром. Поначалу болельщики восхищались физической мощью англичанина, но сейчас его все чаще критикуют за низкую скорость. Далек от лучшей формы и Давид де Хеа. Испанец, способный выручать партнеров в безнадежных ситуациях, в этом сезоне играет как весьма средний вратарь.

Главная проблема «красных дьяволов» — чудовищная реализация. После незабитого Погба пенальти в ворота «Вулверхэмптона» последовал такой же трюк в исполнении Маркуса Рашфорда в игре с «Кристал Пэлас». Последний, кроме промаха с точки, с завидной регулярностью хоронит и другие голевые шансы.

Надежду на светлое будущее МЮ сейчас дарят два футболиста, причем оба присоединились к команде перед стартом нынешнего сезона. На правой бровке обороны здорово выглядит Аарон Ван-Биссака. Англичанин очень хорош в отборе, имеет отличную скорость и умело подключается к атакам. При этом походы вперед защитника далеко на всегда завершаются банальными кроссами в штрафную. Ван-Биссака может легко расправиться с соперником один в один или отдать хитрую передачу низом.

В атаке же у МЮ зажглась новая звездочка. 21-летний Даниэль Джеймс — один из самых ярких и эффективных футболистов АПЛ прямо сейчас. Валлиец смело и зачастую успешно идет в дриблинг, может найти партнера обостряющим пасом, но его главное достоинство — нацеленность на ворота. Джеймс имеет поставленный удар и не стесняется его демонстрировать. Итогом стали три красивых мяча на старте сезона.

Проигрывает тренер

Сульшер был значимым футболистом для «Манчестер Юнайтед»: норвежец забил множество важных мячей, завоевал с командой 12 трофеев, но сейчас былые заслуги «нападающего из ада» не спасают. Тренер манкунианцев подвергается жесточайшей критике со стороны болельщиков, которые после каждого неудачного матча призывают Сульшера убираться.

Больше всего вопросов к трансферной политике клуба, к которой прямое отношение должен иметь главный тренер. Сульшер легко отпустил из команды форвардов Ромелу Лукаку и Алексиса Санчеса , но на замену купил лишь Даниэля Джеймса, которого сложно назвать чистым нападающим. В составе МЮ сейчас нет фактурного форварда, полезного при навесах с флангов. Понимая это, даже 37-летний ветеран Златан Ибрагимович недавно предложил МЮ свои услуги.

«Сульшер сам "отрезал себе нос", продав Лукаку и Санчеса. Теперь он лишен вариантов в атаке. С таким подбором игроков, как у него, рассчитывать на чемпионство невозможно», — пишет The Daily Mail.

Еще одно свидетельство не самой здоровой атмосферы в коллективе — утечка разговора из раздевалки после матча с «Саутгемптоном». The Sun стало известно, что Сульшер, не называя фамилий, заявил, что некоторые игроки «красных дьяволов» не выкладываются в полную силу, а также слишком много думают о личных амбициях, что идет в ущерб результату команды.

Несмотря на критику, многие специалисты сходятся во мнении, что «Манчестер Юнайтед» находится в стадии глобальной перестройки, Сульшер создает команду практически с нуля. В связи с этим норвежцу необходимо дать время хотя бы до зимы. Бывшие футболисты, среди которых легенда МЮ Гари Невилл , призывают поддержать тренера и верят в итоговый успех.