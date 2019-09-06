АПЛ назвала претендентов на лучшего тренера августа

Стало известно, кто из наставников клубов Английской премьер-лиги (АПЛ), претендует на титул лучшего тренера августа. Информация об этом появилась на официальном сайте АПЛ.

Первое место в турнирной таблице чемпионата Англии занимает "Ливерпуль" с 12 очками, на второй строчке — "Манчестер Сити" с десятью очками в активе, "Лестер Сити" и "Кристал Пэлас" заняли третье и четвертые места соответственно.

14 сентября мерсисайдцы встретятся с "Ньюкасл Юнайтед" на своем поле, подопечные Ходжсона на выезде сыграют с "Тоттенхэмом", манкунианцы также в гостях проведут матч с "Норвич Сити", а "Лестер Сити" на чужом поле предстоит сыграты с "Манчестер Юнайтед"

Ранее были объявлены претенденты на звание лучшего игрока АПЛ в августе.