Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
30 августа

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Крылья Советов
Крылья Советов
0 0
Динамо М Динамо М
30 августа

Испанская Примера

2 из 2
Все матчи
Севилья
Севилья
1 1
Сельта Сельта
Атлетик Б
Атлетик Б
2 0
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
30 августа

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Боруссия М
Боруссия М
1 3
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
31 августа

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Уфа
Уфа
1 2
Оренбург Оренбург
Рубин
Рубин
0 3
Сочи Сочи
Локомотив М
Локомотив М
1 2
Ростов Ростов
31 августа

Английская Премьер-лига

3 из 8
Все матчи
Саутгемптон
Саутгемптон
1 1
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Челси
Челси
2 2
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
1 1
Уотфорд Уотфорд
31 августа

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Осасуна
Осасуна
2 2
Барселона Барселона
Леванте
Леванте
2 0
Вальядолид Вальядолид
Хетафе
Хетафе
1 1
Алавес Алавес
31 августа

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Шальке-04
Шальке-04
3 0
Герта Герта
Фрайбург
Фрайбург
1 2
Кёльн Кёльн
Байер
Байер
0 0
Хоффенхайм Хоффенхайм
1 сентября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Урал
Урал
2 4
Краснодар Краснодар
Арсенал
Арсенал
1 2
ЦСКА ЦСКА
Спартак М
Спартак М
0 1
Зенит Зенит
1 сентября

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Эвертон
Эвертон
3 2
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Арсенал
Арсенал
2 2
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
1 сентября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Валенсия
Валенсия
2 0
Мальорка Мальорка
Эспаньол
Эспаньол
0 3
Гранада Гранада
Атлетико М
Атлетико М
3 2
Эйбар Эйбар
1 сентября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Вердер
Вердер
3 2
Аугсбург Аугсбург
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
2 1
Фортуна Фортуна
13 сентября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Мальорка
Мальорка
22:00
Атлетик Б Атлетик Б
13 сентября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Фортуна
Фортуна
21:30
Вольфсбург Вольфсбург

АПЛ назвала претендентов на лучшего тренера августа 

Газета.Ru + ещё 6 45 минут назад
АПЛ назвала претендентов на лучшего тренера августа
Фото: РИА Новости
Стало известно, кто из наставников клубов Английской премьер-лиги (АПЛ), претендует на титул лучшего тренера августа. Информация об этом появилась на официальном сайте АПЛ.
Так, в число номинированных вошли возглавляющий команду "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола, Юрген Клопп из "Ливерпуля", наставник "Лестер Сити" Брендан Роджерс и главный тренер "Кристал Пэлас" Рой Ходжсон.
Первое место в турнирной таблице чемпионата Англии занимает "Ливерпуль" с 12 очками, на второй строчке — "Манчестер Сити" с десятью очками в активе, "Лестер Сити" и "Кристал Пэлас" заняли третье и четвертые места соответственно.
14 сентября мерсисайдцы встретятся с "Ньюкасл Юнайтед" на своем поле, подопечные Ходжсона на выезде сыграют с "Тоттенхэмом", манкунианцы также в гостях проведут матч с "Норвич Сити", а "Лестер Сити" на чужом поле предстоит сыграты с "Манчестер Юнайтед".
Ранее были объявлены претенденты на звание лучшего игрока АПЛ в августе.
Газета.Ru: последние новости
Мхитарян рассказал о причинах перехода в "Рому" Мхитарян рассказал о причинах перехода в "Рому" Дубль Ришарлисона принес "Эвертону" победу в матче с "Вулверхэмптоном" Дубль Ришарлисона принес "Эвертону" победу в матче с "Вулверхэмптоном" "Арсенал" сыграл вничью с "Тоттенхэмом" в дерби Северного Лондона "Арсенал" сыграл вничью с "Тоттенхэмом" в дерби Северного Лондона
Комментарии
Премьер-лига , Футбол , Брендан Роджерс , Юрген Клопп , Манчестер Юнайтед
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Олимпиада на троих: Лукашенко объединяется с РФ и Украиной
Олимпиада на троих: Лукашенко объединяется с РФ и Украиной
Кадыров заявил о заслугах Кокорина и Мамаева
Кадыров заявил о заслугах Кокорина и Мамаева3
Дзюба обратился к болельщикам перед с Шотландией
Дзюба обратился к болельщикам перед с Шотландией
Это позор, парни! Сборная России безвольно уступила полякам
Это позор, парни! Сборная России безвольно уступила полякам
Мамаев подарил «Бутырке» самодельный иконостас
Мамаев подарил «Бутырке» самодельный иконостас
Видео
Кокорин и Мамаев могут выйти досрочно
03:16
Кокорин и Мамаев могут выйти досрочно
Футбол
У Мамаева появились новые проблемы с законом
03:16
У Мамаева появились новые проблемы с законом
Футбол
Гимнастка РФ объяснила решение выступать за Грузию
01:01
Гимнастка РФ объяснила решение выступать за Грузию
Летние виды спорта Прочее
Однорукий боец удушил соперника в дебютном бою
00:45
Однорукий боец удушил соперника в дебютном бою
MMA
Переодевавшийся теннисист заворожил фанатку
00:21
Переодевавшийся теннисист заворожил фанатку
Теннис
«Ударили по голове и сбросили»: заявление подруги Кокорина
03:16
«Ударили по голове и сбросили»: заявление подруги Кокорина
Футбол Статьи
Заплатил за молчание о сексе: в чем Роналду признался суду
00:53
Заплатил за молчание о сексе: в чем Роналду признался суду
Футбол Статьи
Над Шараповой поиздевались после поражения
00:39
Над Шараповой поиздевались после поражения
Теннис
Российская спортсменка умерла в 25 лет
00:27
Российская спортсменка умерла в 25 лет
Легкая атлетика
Свидетель по делу Кокорина заявила о попытке убийства
03:16
Свидетель по делу Кокорина заявила о попытке убийства
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение