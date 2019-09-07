Хави Грасия уволен с поста главного тренера «Уотфорда»

Испанский специалист Хави Грасия был отправлен в отставку с поста главного тренера английского «Уотфорда».

Причиной увольнения 49-летнего Грасии стал неудачный старт в нынешнем сезоне Премьер-лиги, сообщает официальный сайт клуба. За четыре матча «Уотфорд» набрал лишь одно очко и сейчас находится на последней строчке в турнирной таблице.

В прошлом сезоне Хавьер Грасия смог вывести «Уотфорд» во второй раз в истории клуба в финал Кубка Англии, также данное достижение стало для «шершней» первым за последние 35 лет. В финале Кубка Англии «Уотфорд» был разгромлен «Манчестер Сити» 6:0.

Имя нового главного тренера «Уотфорда» пока не сообщается. Ближайший матч «шершни» в Премьер-лиге проведут 15-го сентября на своём поле против лондонского «Арсенала», начало встречи намечено на 18:30 по московскому времени.