Хави Грасия уволен с поста главного тренера «Уотфорда» 

Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
31 августа

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Уфа
Уфа
1 2
Оренбург Оренбург
Рубин
Рубин
0 3
Сочи Сочи
Локомотив М
Локомотив М
1 2
Ростов Ростов
31 августа

Английская Премьер-лига

3 из 8
Все матчи
Саутгемптон
Саутгемптон
1 1
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Челси
Челси
2 2
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
1 1
Уотфорд Уотфорд
31 августа

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Осасуна
Осасуна
2 2
Барселона Барселона
Леванте
Леванте
2 0
Вальядолид Вальядолид
Хетафе
Хетафе
1 1
Алавес Алавес
31 августа

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Шальке-04
Шальке-04
3 0
Герта Герта
Фрайбург
Фрайбург
1 2
Кёльн Кёльн
Бавария
Бавария
6 1
Майнц Майнц
1 сентября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Урал
Урал
2 4
Краснодар Краснодар
Арсенал
Арсенал
1 2
ЦСКА ЦСКА
Спартак М
Спартак М
0 1
Зенит Зенит
1 сентября

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Эвертон
Эвертон
3 2
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Арсенал
Арсенал
2 2
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
1 сентября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Валенсия
Валенсия
2 0
Мальорка Мальорка
Эспаньол
Эспаньол
0 3
Гранада Гранада
Атлетико М
Атлетико М
3 2
Эйбар Эйбар
1 сентября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Вердер
Вердер
3 2
Аугсбург Аугсбург
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
2 1
Фортуна Фортуна
13 сентября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Мальорка
Мальорка
22:00
Атлетик Б Атлетик Б
13 сентября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Фортуна
Фортуна
21:30
Вольфсбург Вольфсбург
14 сентября

Английская Премьер-лига

3 из 7
Все матчи
Ливерпуль
Ливерпуль
14:30
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
17:00
Челси Челси
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
17:00
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
14 сентября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Реал Мадрид
Реал Мадрид
14:00
Леванте Леванте
Леганес
Леганес
17:00
Вильярреал Вильярреал
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
19:30
Атлетико М Атлетико М
14 сентября

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Майнц
Майнц
16:30
Герта Герта
Боруссия Д
Боруссия Д
16:30
Байер Байер
Кёльн
Кёльн
16:30
Боруссия М Боруссия М

Хави Грасия уволен с поста главного тренера «Уотфорда» 

Евро-футбол.Ру + ещё 9 1 час назад
Хави Грасия уволен с поста главного тренера «Уотфорда»
Фото: Евро-футбол.Ру
Испанский специалист Хави Грасия был отправлен в отставку с поста главного тренера английского «Уотфорда».
Причиной увольнения 49-летнего Грасии стал неудачный старт в нынешнем сезоне Премьер-лиги, сообщает официальный сайт клуба. За четыре матча «Уотфорд» набрал лишь одно очко и сейчас находится на последней строчке в турнирной таблице.
В прошлом сезоне Хавьер Грасия смог вывести «Уотфорд» во второй раз в истории клуба в финал Кубка Англии, также данное достижение стало для «шершней» первым за последние 35 лет. В финале Кубка Англии «Уотфорд» был разгромлен «Манчестер Сити» 6:0.
Имя нового главного тренера «Уотфорда» пока не сообщается. Ближайший матч «шершни» в Премьер-лиге проведут 15-го сентября на своём поле против лондонского «Арсенала», начало встречи намечено на 18:30 по московскому времени.
Евро-футбол.Ру: последние новости
Гвардиола, Клопп или Почеттино: кого признают лучшим тренером ФИФА Гвардиола, Клопп или Почеттино: кого признают лучшим тренером ФИФА «Манчестер Юнайтед» может купить Облака в случае ухода де Хеа «Манчестер Юнайтед» может купить Облака в случае ухода де Хеа ​«Эвертон» обыграл «Вулверхэмптон» в весёлом матче ​«Эвертон» обыграл «Вулверхэмптон» в весёлом матче
Премьер-лига , Футбол , Хавьер Грасия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Акинфеев шуткой объяснил, почему не уходит из ЦСКА
Акинфеев шуткой объяснил, почему не уходит из ЦСКА
Девушка из клуба «Ахмат» проиграла первый бой в UFC
Девушка из клуба «Ахмат» проиграла первый бой в UFC
Мамаев рассказал о своем будущем в «Краснодаре»
Мамаев рассказал о своем будущем в «Краснодаре»2
Боец UFC предложил себя в телохранители Путина
Боец UFC предложил себя в телохранители Путина
Медведева перестаралась в короткой программе
Медведева перестаралась в короткой программе2
Видео
Кокорин и Мамаев могут выйти досрочно
03:16
Кокорин и Мамаев могут выйти досрочно
Футбол
Где будут играть Кокорин и Мамаев
04:56
Где будут играть Кокорин и Мамаев
Футбол Статьи
У Мамаева появились новые проблемы с законом
03:16
У Мамаева появились новые проблемы с законом
Футбол
Хабиб резко набрал вес перед боем
00:41
Хабиб резко набрал вес перед боем
MMA
«Этот матч ни о чем не говорит»: чем объяснили победу РФ
02:51
«Этот матч ни о чем не говорит»: чем объяснили победу РФ
Футбол Статьи
«Сложно найти бойца, которого он не убьет»
00:41
«Сложно найти бойца, которого он не убьет»
MMA Статьи
Гимнастка РФ объяснила решение выступать за Грузию
01:01
Гимнастка РФ объяснила решение выступать за Грузию
Летние виды спорта Прочее
Однорукий боец удушил соперника в дебютном бою
00:45
Однорукий боец удушил соперника в дебютном бою
MMA
Переодевавшийся теннисист заворожил фанатку
00:21
Переодевавшийся теннисист заворожил фанатку
Теннис
«Ударили по голове и сбросили»: заявление подруги Кокорина
03:16
«Ударили по голове и сбросили»: заявление подруги Кокорина
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть