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Футболиста АПЛ оштрафовали за съемки в рекламе 

Lenta.ru + ещё 3 33 минуты назад
Футболиста АПЛ оштрафовали за съемки в рекламе
Фото: Reuters
Защитник «Эвертона» и сборной Колумбии Йерри Мина оштрафован за нарушение запрета на участие футболистов в деятельности букмекерских компаний. Об этом сообщает BBC Sport.
Летом игрок снялся в съемках рекламного ролика для колумбийского букмекера Betjuego. За этот поступок Футбольная ассоциация Англии обязала выплатить спортсмена 11,2 тысячи евро. Наказание для Мины могло бы быть более жестким, но британские спортивные чиновники приняли во внимание принесенные игроком извинения, а также тот факт, что гонорар за съемки в рекламе колумбиец потратил на благотворительность.
Мина перешел в «Эвертон» летом 2018 года из «Барселоны», ливерпульский клуб заплатил за игрока чуть больше 30 миллионов евро. В нынешнем сезоне защитник отыграл без замен все четыре матча Английской премьер-лиги (АПЛ).
Компания Rambler Group, в структуру которой входит онлайн-кинотеатр Okko, приобрела права на показ матчей английского чемпионата на ближайшие три сезона. Специально созданную видеоредакцию Okko Спорт возглавляет комментатор Владимир Стогниенко.
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Комментарии
Премьер-лига , Футбол , Владимир Стогниенко , Рамблер
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