Гол Ярмоленко помог «Вест Хэму» обыграть «МЮ»

Гол Ярмоленко помог «Вест Хэму» обыграть «Манчестер Юнайтед»

В матче шестого тура английской премьер-лиги (АПЛ) "Вест Хэм" обыграл "Манчестер Юнайтед" . Встреча проходила на поле стадиона "Олимпийский" в Лондоне и завершилась со счетом 2:0 в пользу подопечных Мануэля Пеллегрини.

"Вест Хэм" довел беспроигрышную серию до пяти игр (три победы, две ничьи) и с 11 очками поднялся на четвертое место в турнирной таблице, а "Манчестер Юнайтед" расположился на восьмой строчке, имея в активе восемь очков.

"Молотобойцы" в следующем туре чемпионата Англии в субботу, 28 сентября, на выезде сыграют с "Борнмутом", а "красные дьяволы" на следующий день примут лондонский "Арсенал".