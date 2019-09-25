«Посмешище и полный цирк»

Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
20 сентября

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Уфа
Уфа
1 0
Спартак М Спартак М
20 сентября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Саутгемптон
Саутгемптон
1 3
Борнмут Борнмут
20 сентября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Осасуна
Осасуна
0 0
Бетис Бетис
20 сентября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Шальке-04
Шальке-04
2 1
Майнц Майнц
21 сентября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Ахмат
Ахмат
1 1
Крылья Советов Крылья Советов
Тамбов
Тамбов
2 1
Ростов Ростов
Зенит
Зенит
5 0
Рубин Рубин
21 сентября

Английская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Лестер Сити
Лестер Сити
2 1
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
Эвертон
Эвертон
0 2
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Манчестер Сити
Манчестер Сити
8 0
Уотфорд Уотфорд
21 сентября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Вильярреал
Вильярреал
2 0
Вальядолид Вальядолид
Леванте
Леванте
0 0
Эйбар Эйбар
Атлетико М
Атлетико М
0 0
Сельта Сельта
21 сентября

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Бавария
Бавария
4 0
Кёльн Кёльн
Герта
Герта
2 1
Падерборн 07 Падерборн 07
Фрайбург
Фрайбург
1 1
Аугсбург Аугсбург
22 сентября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Оренбург
Оренбург
2 3
Локомотив М Локомотив М
Динамо М
Динамо М
2 3
Сочи Сочи
Арсенал
Арсенал
1 1
Урал Урал
22 сентября

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
1 1
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
2 0
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Челси
Челси
1 2
Ливерпуль Ливерпуль
22 сентября

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Хетафе
Хетафе
4 2
Мальорка Мальорка
Эспаньол
Эспаньол
1 3
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Валенсия
Валенсия
1 1
Леганес Леганес
22 сентября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Боруссия М
Боруссия М
2 1
Фортуна Фортуна
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
2 2
Боруссия Д Боруссия Д
23 сентября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Вольфсбург
Вольфсбург
1 1
Хоффенхайм Хоффенхайм
24 сентября

Испанская Примера

3 из 3
Все матчи
Вальядолид
Вальядолид
1 1
Гранада Гранада
Бетис
Бетис
3 1
Леванте Леванте
Барселона
Барселона
2 1
Вильярреал Вильярреал
25 сентября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Леганес
Леганес
20:00
Атлетик Б Атлетик Б
Мальорка
Мальорка
20:00
Атлетико М Атлетико М
Валенсия
Валенсия
21:00
Хетафе Хетафе
26 сентября

Испанская Примера

3 из 3
Все матчи
Эйбар
Эйбар
20:00
Севилья Севилья
Сельта
Сельта
21:00
Эспаньол Эспаньол
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
22:00
Алавес Алавес
27 сентября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Вильярреал
Вильярреал
22:00
Бетис Бетис
27 сентября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Унион
Унион
21:30
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
28 сентября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Крылья Советов
Крылья Советов
14:00
Тамбов Тамбов
Ростов
Ростов
16:30
Динамо М Динамо М
Локомотив М
Локомотив М
19:00
Зенит Зенит
28 сентября

Английская Премьер-лига

3 из 8
Все матчи
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
14:30
Ливерпуль Ливерпуль
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
17:00
Норвич Сити Норвич Сити
Астон Вилла
Астон Вилла
17:00
Бёрнли Бёрнли
28 сентября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Атлетик Б
Атлетик Б
14:00
Валенсия Валенсия
Хетафе
Хетафе
17:00
Барселона Барселона
Гранада
Гранада
19:30
Леганес Леганес
28 сентября

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Аугсбург
Аугсбург
16:30
Байер Байер
Майнц
Майнц
16:30
Вольфсбург Вольфсбург
Падерборн 07
Падерборн 07
16:30
Бавария Бавария
29 сентября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Урал
Урал
11:30
ЦСКА ЦСКА
Рубин
Рубин
14:00
Уфа Уфа
Спартак М
Спартак М
16:30
Оренбург Оренбург
29 сентября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Лестер Сити
Лестер Сити
18:30
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
29 сентября

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Эспаньол
Эспаньол
13:00
Вальядолид Вальядолид
Эйбар
Эйбар
15:00
Сельта Сельта
Алавес
Алавес
17:00
Мальорка Мальорка
29 сентября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Фортуна
Фортуна
16:30
Фрайбург Фрайбург
Кёльн
Кёльн
19:00
Герта Герта
30 сентября

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Сочи
Сочи
19:30
Ахмат Ахмат
30 сентября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
22:00
Арсенал Арсенал

«Посмешище и полный цирк»: как ФИФА угнетает Англию 

Газета.Ru 2 часа назад
«Посмешище и полный цирк»
Фото: ТАСС
ФИФА вручила награду игроку года нападающему «Барселоны» Лионелю Месси, оставив защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка на втором месте, а в символическую сборную включила только двоих игроков из АПЛ, предоставив при этом сразу шесть мест для представителей чемпионата Испании. «Газета.Ru» — о том, как Международная федерация футбола игнорирует Англию.
23 сентября в Милане Международная федерация футбола (ФИФА) вручила награды лучшим игрокам по итогам года. Главный приз достался нападающему «Барселоны» Лионелю Месси, что в свою очередь вызвало немало споров относительно справедливости результатов голосования. В тройку претендентов на приз помимо Месси вошли защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк, а также форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду. Последний, к слову, на торжественную церемонию не приехал вовсе, сделав выбор в пользу отдыха дома.
Главным, по мнению журналистов и экспертов, кандидатом на награду лучшему футболиста года являлся как раз не Месси, а ван Дейк. Вместе с «Ливерпулем» нидерландский защитник в прошедшем сезоне выиграл Лигу чемпионов, а также помог своей национальной сборной дойти до финала Лиги наций. Месси же ограничился победой в чемпионате Испании, по итогам которого также стал лучшим бомбардиром, забив 36 мячей в 34 матчах.
Суть церемонии заключается в следующем: капитаны национальных сборных, входящих в эгиду ФИФА, их главные тренеры, а также журналисты различных изданий голосуют за свою тройку лучших, по итогам чего набранные баллы суммируются, и определяется победитель.
За Месси в данном случае в большинстве своем проголосовали как раз лидеры и наставники сборных, а журналисты встали на сторону ван Дейка.
Интересно, что даже операторы, которые организовывали телетрансляцию церемонии, считали, что приз достанется именно защитнику «Ливерпуля»: в момент, когда президент ФИФА Джанни Инфантино произносил торжественную речь и выдерживал сценическую паузу перед тем, как назвать имя победителя, камера была направлена именно на лицо ван Дейка. Однако глава ФИФА неожиданно для многих произнес: «The winner is Lionel Messi».
Позднее ФИФА опубликовала результаты голосования. Согласно им, Месси получил 46 голосов, тогда как ван Дейк — всего 38, лишь на два балла опередив Роналду. Подобные результаты удивили многих знаменитых футболистов. Например, легендарного экс-нападающего сборной Бразилии Роналдо, выразившего мнение, что именно ван Дейк «в большей степени, чем Месси, заслуживает быть признанным лучшим игроком 2019 года».
На его сторону встал и Пол Мерсон, дважды становившегося чемпионом Англии в составе лондонского «Арсенала». По его мнению, ФИФА не просто незаслуженно оставила игрока «Ливерпуля» без награды, а несправедливо относится ко всей Английской премьер-лиге.
«Заслужил ли Месси награду? Нет и нет. Извините, но это какой-то бред. Он сделал то же, что делает каждый сезон. Он не вышел на новый уровень. Он не привел «Барселону» к победе в Лиге чемпионов. Такие награды получают за что-то особенное. Ван Дейк сделал это. Он помог «Ливерпулю» выиграть Лигу чемпионов. «Барселона» хотела как раз этого. Если вы спросите их, что бы они предпочли выиграть — Лигу чемпионов или Примеру, они бы выбрали первое. Так что для меня итоги голосования — посмешище. Полный цирк. Ван Дейк должен был выиграть приз. Если он выиграет Премьер-лигу в следующем году, но не выиграет Лигу чемпионов, что скажет ФИФА? Их это не беспокоит, а что их вообще волнует? Их не интересует наша лига. Символическая сборная всегда состоит из представителей Примеры, там никогда нет игроков из АПЛ», — приводит слова Мерсона Metro.
Действительно, в пользу ван Дейка помимо победы в Лиге чемпионов, в полуфинале которой «Ливерпуль», кстати, разделался с «Барселоной», также выиграл у Месси борьбу за звание лучшего игрока сезона УЕФА, опередив аргентинца почти на сотню очков. Однако в ФИФА решили иначе. Впрочем, если учесть, что «Золотой мяч» — еще одну награду лучшему футболиста года — вручает издание France Football, где выбор делают именно журналисты, то голландец должен одержать победу. Возвращаясь к возмущениям Мерсона, стоит обратить внимание и на символическую сборную года. Туда вошли только два игрока из АПЛ и оба — из «Ливерпуля»: вратарь Алисон Бекер и ван Дейк.
Большинство же позиций заняли представители испанской Примеры: Марсело, Серхио Рамос, Эден Азар, Лука Модрич (все — «Реал»), Френки де Йонг, Лионель Месси (оба — «Барселона»). Также в сборную вошли Матейс де Лигт, Криштиану Роналду (оба — «Ювентус») и Килиан Мбаппе из «ПСЖ».
Данный выбор вызвал удивление даже у звезд мирового футбола, приглашенных на церемонию награждения ФИФА. Например, у Самуэля Это'О. Так, в составе не оказалось, например, Эндрю Робертсона, Садио Мане, Мохамеда Салаха, Бернарду Силвы, Эдерсона, Лероя Зане, Серхио Агуэро, Лукаса Моуры, Сон Хын Мина и Кристиана Эриксена. Понятно, что мест в символической сборной всего 11, а кандидатов на попадание в нее в разы больше, однако присутствие тех же Марсело с Модричем, откровенно проваливших прошлый сезон и неубедительно выступающих и сейчас, кажется незаслуженным. А английский футбол, в последние годы уступавший в том числе и испанским клубам в последние годы, сейчас составляет крайне высокую конкуренцию.
Об этом говорит и прошедший сезон Лиги чемпионов — именно главный клубный турнир по факту является определяющим в голосованиях. Так, в полуфинале прошедшего первенства из четырех клубов три представляли именно Англию — «Тоттенхэм», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль», обыгравший «шпор» в финале. От того акцент, который ФИФА делает на других лигах — преимущественно на Испании, — выглядит несколько странным.
Новый сезон Английской Премьер-лиги доступен только в сервисе Okko Спорт. До 30 сентября подписку на Okko Спорт можно приобрести за 3990 рублей.
Газета.Ru: последние новости
Первая победа "Монако" за два месяца: что творит Головин во Франции Первая победа "Монако" за два месяца: что творит Головин во Франции Кутеж в ресторане, разрыв с клубом: первые дни Кокорина и Мамаева на воле Кутеж в ресторане, разрыв с клубом: первые дни Кокорина и Мамаева на воле Суд рассматривает ходатайство об УДО друга Кокорина Протасовицкого. LIVE Суд рассматривает ходатайство об УДО друга Кокорина Протасовицкого. LIVE
Комментарии6
Премьер-лига , Статьи , Футбол , Пол Мерсон , Лукас Моура , Мохамед Салах , Лука Модрич , Садио Мане , Самуэль Это'о , Эндрю Робертсон , Лионель Месси , Кристиан Эриксен , Алисон Бекер , Эден Азар , Ван Дейк , Криштиану Роналду , Джанни Инфантино , УЕФА , Реал , Газета.Ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Spasiba Golovin: как россиянин поразил Францию
Spasiba Golovin: как россиянин поразил Францию
«Мы в дерьме»
«Мы в дерьме»3
Нурмагомедов раскрыл секрет своего успеха
Нурмагомедов раскрыл секрет своего успеха
Федор Емельяненко проведет поединок в России
Федор Емельяненко проведет поединок в России1
Конгресс IAAF продлил отстранение ВФЛА
Конгресс IAAF продлил отстранение ВФЛА
Новости партнеров
Видео
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Назван самый опасный соперник Хабиба
03:09
Назван самый опасный соперник Хабиба
MMA
«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии
01:05
«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии
Зимние виды спорта Статьи
Стало известно, сколько будет получать Кокорин
00:39
Стало известно, сколько будет получать Кокорин
Футбол
«Медведь? Они не знают, что он делает с овцами»
00:43
«Медведь? Они не знают, что он делает с овцами»
MMA
«Дзюба стал настоящим королем России»
00:44
«Дзюба стал настоящим королем России»
Футбол
Каррера охарактеризовал «Спартак» одним словом
03:49
Каррера охарактеризовал «Спартак» одним словом
Футбол
Петкович предложили сняться в порно. Она не отказалась
02:57
Петкович предложили сняться в порно. Она не отказалась
Теннис
«Формула-1» выпустила видео к гонкам в Сочи
00:30
«Формула-1» выпустила видео к гонкам в Сочи
Автоспорт Прочее
Жуткий страх россиянок: кому проиграла Медведева
01:06
Жуткий страх россиянок: кому проиграла Медведева
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение