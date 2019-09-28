«Ливерпуль» одержал победу над «Шеффилд Юнайтед»

«Ливерпуль» одержал победу в матче АПЛ с «Шеффилд Юнайтед»

В матче 7-го тура английской Премьер-лиги «Шеффилд Юнайтед» принимал «Ливерпуль». Встреча состоялась на стадионе «Брэммел Лэйн» в Шеффилде и завершилась победой гостей со счётом 1:0.

Автором единственного гола встречи стал полузащитник «Ливерпуля» Жоржиньо Вейналдум, отправивший мяч в ворота «Шеффилд Юнайтед» на 70-й минуте.

«Ливерпуль» набрал 21 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Шеффилд Юнайтед» (8) — на 10-м месте. В тройку лидером соревнований также входят «Манчестер Сити» (13) и «Лестер Сити» (11).

В следующем туре английской Премьер-лиги «Ливерпуль» примет «Лестер», а «Шеффилд Юнайтед» сыграет на выезде с «Уотфордом». Оба матча пройдут 5 октября.