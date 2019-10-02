«Погба — проблемный ребенок»

В седьмом туре Английской премьер-лиги (АПЛ) « Манчестер Юнайтед » и «Арсенал» сыграли вничью, главные претенденты на чемпионство «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» одержали трудовые выездные победы. «Челси одержал первую победу на своем поле в нынешнем сезоне, а „Лестер“ унизил „Ньюкасл“.

На радость конкурентам

Первый тайм главного матча седьмого тура АПЛ между „Манчестер Юнайтед“ и „Арсеналом“ стал огромным разочарованием как для болельщиков обеих команд, так и для нейтральных любителей футбола. Игра была похожа на поединок середняков Чемпионшипа, которые недостаток мастерства стараются компенсировать жесткими фолами. Ярких красок игре не добавил даже вернувшийся после травмы Поль Погба , который, похоже, решил обновить антирекорд по количеству неточных передач.

»Я не понимаю, какова его роль в команде. Согласен, в этом матче Погба отдал две хорошие передачи, но их было всего две, не 15. Похоже, что Погба — проблемный ребенок в этой команде», — заявил после матча легендарный вратарь МЮ Петер Шмейхель.

Единственное обнадеживающее событие первого тайма произошло на 45-й минуте. «Арсенал» подал угловой, который обернулся контратакой соперника. Даниэль Джеймс не очень точно отпасовал на Маркуса Рашфорда , который догнал мяч и отправил его к линии штрафной. На ударной позиции оказался Скотт Мактоминай : шотландец мощно пробил с подъема, упаковав мяч под перекладину без шансов для вратаря.

Гол в раздевалку оказал благотворное воздействие на зрелищность матча, во второй половине команды заиграли на порядок бодрее. На 58-й минуте молодой защитник манкунианцев Аксель Туанзебе вблизи своей штрафной ошибся в передаче, мяч оказался у Букайо Саки, который мгновенно нашел передачей Пьера-Эмерика Оамеянга. Лучший бомбардир «Арсенала» изящно перебросил голкипера «красных дьяволов» Давида де Хеа.

Лайнсмен уверенно зафиксировал офсайд, но судьи VAR не дали свершиться несправедливости. На повторе было отчетливо видно, что Обамеянг находился на пару корпусов дальше от чужих ворот, чем защитник. С чем связано решение ассистента главного арбитра, занимавшего удобную позицию, сказать сложно.

В оставшееся время к победе были ближе хозяева, которые под рев трибун шли в одну атаку за другой. Самый реальный шанс принести победу МЮ был у Рашфорда в добавленное время, но с его ударом со штрафного в красивом прыжке справился Бернд Лено.

Ничейный исход матча на руку конкурентам манкунианцев и «канониров» в борьбе за места в Лиге чемпионов. После семи туров лондонцы занимают четвертое место в таблице, а клуб из Манчестера пока прозябает на позорной для себя десятой позиции.

Продолжение гонки

Как никогда в этом сезоне к первой потере очков был близок «Ливерпуль». Красные на выезде встречались с «Шеффилд Юнайтед», который настраивался на игру с мерсисайдцами, как на последнюю. Главный тренер «клинков» Крис Уайлдер обещал, что его команда обязательно даст бой фавориту, и даже запретил игрокам меняться футболками с соперниками.

Накачка Уайлдера сработала: «Шеффилд» провел шикарный первый тайм, в котором успешно сдерживал атаки «Ливерпуля» и организовал пару-тройку перспективных контрвыпадов. Лишь дважды в стартовой 45-минутке защитники «клинков» сыграли неаккуратно, упустив Садио Мане . Сенегальский форвард сначала после выхода один на один запустил мяч на трибуны, а затем с нескольких метров угодил в штангу.

Старт второго тайма получился для «Шеффилда» образцовым. Хозяева совсем потеряли страх перед именитым соперником: раз за разом они проводили быстрые атаки и наращивали давление на ворота красных.

К середине второго тайма как минимум ничейный исход перестал казаться нереальным итогом, но тут «Ливерпулю» откровенно повезло. Жоржиньо Вейналдум слету пробил из-за штрафной, но удар получился не очень сильным, а главное, мяч пошел низом прямо в руки голкиперу «Шеффилда» Дину Хендерсону . По непонятной причине вратарь не сумел зафиксировать мяч, и тот юркнул между его ног в сетку.

Досадный гол уничтожил боевой настрой «Шеффилда» и успокоил гостей, которые наконец-таки начали создавать моменты. Удвоить преимущество могли Мане и Салах, но гораздо в более сложных моментах Хендерсон выручал партнеров. Седьмая победа подряд «Ливерпуля» состоялась, но на этот раз подопечные Юргена Клоппа прошли по краю и во многом «отскочили».

После успеха «Ливерпуля» главному преследователю красных «Манчестер Сити» предстояло побороться за свою выездную победу. Соперник «горожан» «Эвертон» громче по именам, но, исходя из результатов в нынешнем сезоне, как минимум не сильнее оппонента красных.

С первых минут игроки «Сити» действовали по-хозяйски, обрушив на ливерпульский клуб град атак. На 24-й минуте уже восьмой голевой пас в нынешнем сезоне на свой счет записал Кевин де Брейне. Бельгиец сделал радиоуправляемую передачу к линии вратарской с фланга. Там мяч встретился с головой Габриэля Жезуса , после чего проследовал в сетку.

«Эвертон» в первом тайме показал завидный процент реализации моментов. В одном из редких подходов к воротам соперника Алекс Айуоби в чужой штрафной продавил соперника, выложив мяч под удар Шеймусу Коулману. Ирландец изящно перебросил голкипера, но его гол украл партнер по команде Доминик Калверт-Льюин . Форвард настиг мяч на ленточке и добил его в ворота.

Во втором тайме «Сити» продолжил осаду ворот соперника, успех же пришел после стандарта. Рияд Марез пробил со штрафного во вратарский угол, но удар получился настолько точным, что голкипер «Эвертона» Джордан Пикфорд капитулировал. Этот эпизод оказал неожиданное влияние на игроков «ирисок», которые впервые за долгое время провели очень качественные десять минут. Хорошие шансы сравнять счет были у Калверта-Льюина и Йери Мины, но оба раза впечатляющие сэйвы совершил голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон.

Старое правило «не забиваешь ты — забивают тебе» в очередной раз подтвердилось на 84-й минуте. Рахим Стерлинг в непростой ситуации пробил слету по отскочившему мячу, который рикошетом от перекладины опустился за линию ворот. Гол окончательно снял вопросы о победителе встречи. «Манчестер Сити» продолжает преследовать «Ливерпуль», а «Эвертон» находится в затяжном пике: «ириски» потерпели третье поражение подряд и скатились на 15-ю строчку.

На красный свет

«Тоттенхэм» продолжает лихорадить. Перед началом сезона лондонцам пророчили борьбу чуть ли не за чемпионство, но пока они теряют слишком много очков, а практически все победы добывают с огромным трудом.

Начало домашней встречи против «Саутгемптона» получилось для «Тоттенхэма» многообещающим. «Шпоры» доминировали, а на 24-й минуте логичным итогом стал забитый мяч: Танги Ндомбеле мощно пробил из пределов штрафной над головой голкипера. Казалось, что в этот раз лондонцам ничто не помешает одержать спокойную победу, но они сами придумали себе проблемы.

Защитник хозяев Серж Орье с интервалом в четыре минуты заработал две желтые карточки: сначала ивуариец наградил игрока соперника жестким подкатом сзади, а затем схватил убегающего по флангу оппонента за футболку. Безрассудное поведение Орье оставило «Тоттенхэм» в меньшинстве больше чем на час игрового времени.

Голкипер лондонцев Уго Льорис на 39-й минуте решил продемонстрировать чудеса дриблинга, пытаясь красивым финтом убрать Дэнни Ингса , но нападающий показал, что неплохо играет в отборе и наказал вратаря за самонадеянность. Такие голы становятся визитной карточкой англичанина: в матче второго тура с «Ливерпулем» Ингс отличился после оплошности Адриана, который зарядил в форварда мячом.

На выручку «Тоттенхэму» пришли лидеры. Уже через четыре минуты Сон Хын Мин, Кристиан Эриксен Харри Кейн убежали в контратаку, в завершение которой мяч оказался у форварда сборной Англии. Нападающий продемонстрировал не лучшую обработку, но все же пробил в ближний угол — 2:1.

Во втором тайме имевший численное преимущество «Саутгемптон» был очень близок к голу, но Льорис частично реабилитировался за чудовищную ошибку в первом тайме, совершив два суперсэйва. «Шпоры» вымучили очередную победу и после семи туров находятся в шестерке лучших команд.

Еще одно глупое удаление произошло в домашнем матче «Лестера» против «Ньюкасла». На 43-й минуте хавбек гостей Айзак Хэйден совершил неоправданно жесткий прыжок в ноги полузащитнику «лис» Деннису Праету , за что тут же получил прямую красную карточку. Остается лишь порадоваться за бельгийца, который после такого фола избежал тяжелой травмы.

К моменту ухода Хэйдена с поля «сороки» уступали 0:1 и демонстрировали отвратительный футбол. Оставшись в меньшинстве, подопечные Стива Брюса предсказуемо стали играть еще хуже и во втором тайме в основном занимались доставкой мяча из сетки своих ворот к центру поля.

«Лестер» забил еще четыре раза и оформил крупную победу, которая отправила его на третье место. Самым результативным в игре с «Ньюкаслом» стал форвард Джейми Варди , оформивший дубль.

На радость Лэмпарду

К седьмому туру у «Челси» не набралось ни одной домашней победы, эту неприятную статистику команда Фрэнка Лэмпарда исправила в матче против «Брайтона». «Чайки», несмотря на довольно скромный подбор исполнителей, стараются играть первым номером, контролируя мяч и предпочитая мелкий пас длинному. В гостевой игре с «Челси» подопечные Грэма Поттера решили не отходить от привычной философии, за что поплатились.

В первом тайме гостям удалось отскочить и оставить свои ворота сухими, хотя «Челси» создал огромное количество голевых моментов и не забил лишь чудом. Расплата настигла «Брайтон» во втором тайме. На 50-й минуте «чайки» в очередной раз коротко разыграли удар от ворот и затеяли вальяжную перепасовку у своих ворот. Мэйсон Маунт пошел на перехват, а затем получил по ногам в штрафной площади. Пенальти уверенно превратил в гол Жоржиньо.

Удивительно, но после забитого мяча «Челси» впал в ступор и позволил сопернику провести несколько опасных атак. Дело шло к пропущенному мячу, но на выручку аристократам пришел опытный Виллиан. На 76-й минуте бразилец протащил мяч по правому флангу, после чего пробил с острого угла. Пытавшийся заблокировать удар защитник лишь изменил направление мяча, который влетел в сетку.

Второй мяч окончательно успокоил хозяев, которые имели несколько хороших возможностей довести счет до крупного, но «Брайтон» выстоял. «Челси» не только одержал первую домашнюю победу, но и впервые в нынешнем чемпионате отыграл на ноль.