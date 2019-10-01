«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Арсеналом». Матч 7 тура Английской Премьер-лиги, проходивший на стадионе «Олд Траффорд», завершился со счетом 1:1. «Красные дьяволы» открыли счет на 45 минуте — гол в ворота «Арсенала» забил полузащитник Скотт Мактоминей. Но во втором тайме противнику удалось отыграться: на 58 минуте отличился Пьер-Эмерик Обамеянг, который обошел голкипера Давида де Хеа.
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«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Арсеналом»
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