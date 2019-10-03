«Ливерпуль» избежал исключения из Кубка лиги

Английская футбольная лига на своём сайте огласила итоги расследования в отношении «Ливерпуля», которое было открыто после матча 1/16 финала Кубка лиги, завершившегося победой красных над «Милтон-Кинс Донс» со счётом 2:0.

Мерсисайдцы избежали исключения из турнира и вместо этого будут должны заплатить штраф в размере £ 200 тыс. (более € 224 тыс.). При этом половина суммы наложена на «Ливерпуль» условно, и клуб будет вынужден выплатить её в том случае, если нарушит правила аналогичным образом в следующем сезоне.

Напомним, в составе «Ливерпуля» в матче с «МД Донс» вышел игрок, не имевший права участвовать в Кубке лиги, — полузащитник Педро Чиривелья. Сообщалось, что если к красным применят максимально строгие санкции, то команду исключат из соревнования.