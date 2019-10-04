Хохлова уволят? Главные интриги 12-го тура РПЛ

«Советский спорт» рассказывает о главных интригах 12-го тура РПЛ.
ВОЗЬМЕТ ЛИ КАРПИН ПЛАНКУ БЕРДЫЕВА?
ЦСКА единолично возглавил турнирную таблицу РПЛ впервые с 2016 года, ставшего для армейцев чемпионским. Но в воскресенье команде Виктора Гончаренко предстоит серьезный тест домашний матч с Ростовом. Гости сами имеют шанс подняться на вершину, где они в одиночестве не бывали с того же самого 2016-го, когда при Курбане Бердыеве вели спор за золото с ЦСКА. И за свой шанс они будут цепляться изо всех сил.
Ростовчане и лидер их атак, лучший бомбардир РПЛ-2019/20 Элдор Шомуродов на ходу. Им, в отличие от москвичей, не надо было проводить на неделе матч еврокубков, и преимущество в свежести с учетом энергозатратного стиля игры обоих соперников может стать ключевым фактором. К тому же в Москве подопечные Валерия Карпина в нынешнем сезоне уже побеждали, нанеся поражение Локомотиву. А год назад они взяли верх на ВЭБ Арене над ЦСКА. Единственный мяч тогда соорудили ныне отсутствующие в команде Дмитрий Скопинцев (сейчас Краснодар) и Сергей Паршивлюк (Динамо). Но сам факт той победы, безусловно, добавит желто-синим уверенности.
Ранее Карпин уже лидировал в таблице сообща с кем-то. Но как же хочется остаться на вершине в одиночестве, как Бердыев-2016 Для этого, правда, нужны очковые потери Краснодара и Локо. Но почему бы им и не случиться? Эти команды тоже устали после еврокубков, а играть им соответственно со Спартаком и Арсеналом.
ЧЕМ УДИВЯТ КУЗНЕЦОВ И ШАЛИМОВ?
Многие СМИ уже анонсировали назначение на пост главного тренера Спартака итальянского немца Доменико Тедеско. Однако в Краснодаре красно-белыми точно будет руководить экс-помощник уволенного Олега Кононова Сергей Кузнецов. О тренерских талантах этого специалиста известно мало, потому что самостоятельно он нигде не работал. В этом Кузнецов похож на Рауля Рианчо, который прошлой осенью принял Спартак после Массимо Карреры. И он наверняка мечтает громко о себе заявить.
Рианчо до того, как передать команду Кононову, продержался шесть матчей. И начал испанец, кстати, неплохо с гостевых ничьих с Глазго Рейнджерс, Рубином и домашней победы над Анжи. Если Кузнецов увезет ничью из Краснодара, то это уже можно будет считать успехом. Ведь в сентябре Спартак вообще не набрал в РПЛ ни одного очка! Если же последует очередное поражение (пятое кряду), то на горизонте замаячат и антирекорд 2004-го (шесть проигрышей), и Тедеско.
Состоится в туре и другой тренерский дебют Игоря Шалимова в Ахмате. Но он, конечно, интригует меньше. Удивить общественность в гостевом матче с Уфой новому рулевому грозненцев будет непросто.
ОГОРЧИТ ЛИ СНОВА ЧЕРЕВЧЕНКО СЕМИНА?
Когда-то Игорь Черевченко побеждал под руководством Юрия Семина, которого считает своим учителем. Сейчас у Черевченко есть возможность выиграть у Семина третью тренерскую дуэль из трех. Две их предыдущие встречи состоялись в 2015 году и весной 2019-го. В первом случае Черевченко взял верх над Анжи Семина с Локо (3:1). Во втором нанес поражение семинскому Локо с Арсеналом (2:0). В мае за туляков забивали нынешние спартаковец и локомотивец Зелимхан Бакаев и Лука Джорджевич, а в составе москвичей присутствовали травмированные в настоящий момент Антон и Алексей Миранчуки. Та победа открыла Арсеналу дорогу к исторической путевке в Лигу Европы. Сейчас же три очка нужны позарез Семину, чтобы с высокой вероятностью вернуть Локо лидерство в РПЛ.
ХВАТИТ ЛИ ТЕРПЕНИЯ БОССАМ ДИНАМО?
Дмитрий Хохлов давно выразил готовность оставить пост главного тренера Динамо. Но, в отличие от Кононова и Рашида Рахимова, которых отпустили из Спартака и Ахмата, ему покинуть клуб до зимы не разрешают. Тем временем бело-голубые опускаются в таблице все ниже. И из Кубка уже вылетели. Интересно, сохранят ли динамовские боссы хладнокровие, если команда Хохлова проиграет и в Оренбурге? Или в субботу все-таки состоится очередная (и, в общем-то, неминуемая) тренерская отставка?