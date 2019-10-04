Хохлова уволят? Главные интриги 12-го тура РПЛ

Будет ли уволен Хохлов и каким будет «Спартак»? Главные интриги 12-го тура РПЛ

«Советский спорт» рассказывает о главных интригах 12-го тура РПЛ.

ВОЗЬМЕТ ЛИ КАРПИН ПЛАНКУ БЕРДЫЕВА?

ЦСКА единолично возглавил турнирную таблицу РПЛ впервые с 2016 года, ставшего для армейцев чемпионским. Но в воскресенье команде Виктора Гончаренко предстоит серьезный тест домашний матч с Ростовом. Гости сами имеют шанс подняться на вершину, где они в одиночестве не бывали с того же самого 2016-го, когда при Курбане Бердыеве вели спор за золото с ЦСКА. И за свой шанс они будут цепляться изо всех сил.

Ростовчане и лидер их атак, лучший бомбардир РПЛ-2019/20 Элдор Шомуродов на ходу. Им, в отличие от москвичей, не надо было проводить на неделе матч еврокубков, и преимущество в свежести с учетом энергозатратного стиля игры обоих соперников может стать ключевым фактором. К тому же в Москве подопечные Валерия Карпина в нынешнем сезоне уже побеждали, нанеся поражение Локомотиву . А год назад они взяли верх на ВЭБ Арене над ЦСКА. Единственный мяч тогда соорудили ныне отсутствующие в команде Дмитрий Скопинцев (сейчас Краснодар) и Сергей Паршивлюк Динамо ). Но сам факт той победы, безусловно, добавит желто-синим уверенности.

Ранее Карпин уже лидировал в таблице сообща с кем-то. Но как же хочется остаться на вершине в одиночестве, как Бердыев-2016 Для этого, правда, нужны очковые потери Краснодара и Локо. Но почему бы им и не случиться? Эти команды тоже устали после еврокубков, а играть им соответственно со Спартаком и Арсеналом.

ЧЕМ УДИВЯТ КУЗНЕЦОВ И ШАЛИМОВ?

Рианчо до того, как передать команду Кононову, продержался шесть матчей. И начал испанец, кстати, неплохо с гостевых ничьих с Глазго Рейнджерс, Рубином и домашней победы над Анжи. Если Кузнецов увезет ничью из Краснодара, то это уже можно будет считать успехом. Ведь в сентябре Спартак вообще не набрал в РПЛ ни одного очка! Если же последует очередное поражение (пятое кряду), то на горизонте замаячат и антирекорд 2004-го (шесть проигрышей), и Тедеско.

Состоится в туре и другой тренерский дебют Игоря Шалимова в Ахмате. Но он, конечно, интригует меньше. Удивить общественность в гостевом матче с Уфой новому рулевому грозненцев будет непросто.

ОГОРЧИТ ЛИ СНОВА ЧЕРЕВЧЕНКО СЕМИНА?

Когда-то Игорь Черевченко побеждал под руководством Юрия Семина, которого считает своим учителем. Сейчас у Черевченко есть возможность выиграть у Семина третью тренерскую дуэль из трех. Две их предыдущие встречи состоялись в 2015 году и весной 2019-го. В первом случае Черевченко взял верх над Анжи Семина с Локо (3:1). Во втором нанес поражение семинскому Локо с Арсеналом (2:0). В мае за туляков забивали нынешние спартаковец и локомотивец Зелимхан Бакаев Лука Джорджевич , а в составе москвичей присутствовали травмированные в настоящий момент Антон Алексей Миранчуки . Та победа открыла Арсеналу дорогу к исторической путевке в Лигу Европы. Сейчас же три очка нужны позарез Семину, чтобы с высокой вероятностью вернуть Локо лидерство в РПЛ.

ХВАТИТ ЛИ ТЕРПЕНИЯ БОССАМ ДИНАМО?