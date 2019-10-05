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Аутсайдер АПЛ разгромил «Тоттенхэм» 

Lenta.ru + ещё 3 1 час назад
Аутсайдер АПЛ разгромил «Тоттенхэм»
Фото: Andrew Couldridge / Reuters
Лондонский «Тоттенхэм» на выезде проиграл «Брайтону» в матче восьмого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Встреча прошла в субботу, 5 октября, и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. На третьей минуте после ошибки голкипера «шпор» Уго Льориса «чаек» вперед вывел Ниль Мопе. Через 29 минут преимущество «Брайтона» удвоил Аарон Коннолли. Во втором тайме на 65-й минуте Коннолли оформил дубль.
После восьми туров в активе «Тоттенхэма» 11 очков, команда находится на шестом месте в чемпионате Англии. «Брайтон» набрал девять баллов и расположился на 12-й строчке.
В следующем туре «Тоттенхэм» 19 октября на своем поле примет «Уотфорд». «Брайтон» в тот же день на выезде сыграет с «Астон Виллой».
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