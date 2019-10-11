Назван лучший игрок АПЛ в сентябре

Обамеянг стал лучшим игроком АПЛ в сентябре

Премьер-лига объявила лучшего футболиста чемпионата Англии по итогам сентября. Им стал нападающий "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг. Об этом сообщает официальный сайт турнира.

Габонский форвард опередил Трента Александер-Арнольда ("Ливерпуль"), Кевина Де Брейне, Рияда Мареза (оба — "Манчестер Сити") и Сона Хын Мина ("Тоттенхэм"), которые также претендовали на награду.

В сентябре Обамеянг забил пять голов в Английской премьер-лиге (АПЛ). Это его вторая награда лучшего игрока месяца, первая была получена в октябре 2018 года.