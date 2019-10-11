Титульный спонсор задумался об отказе от «МЮ»

Титульный спонсор задумался об отказе от «Манчестер Юнайтед»

Компания Chevrolet не планирует продлевать спонсорское соглашение с английским « Манчестер Юнайтед ». Об этом сообщает The Times.

По информации источника, представители титульного спонсора «красных дьяволов» считают, что из-за низких результатов клуба в последние несколько лет МЮ перестал быть привлекательным в коммерческом плане. На данный момент шансы на продление контракта оцениваются очень невысоко.

Действующий контракт автомобильного бренда с манкунианцами был заключен в 2012 году. Chevrolet по условиям соглашения должен выплатить клубу 450 миллионов фунтов стерлингов (510 миллионов евро). Контракт истекает в 2021 году. Английская команда уже занялась поисками нового спонсора.

«Манчестер Юнайтед» — рекордсмен Англии по количеству побед в чемпионате страны (20), однако последний титул красные дьяволы завоевали в сезоне-2012/2013. В главном европейском клубном турнире — Лиге чемпионов — команда последний раз выступала три года назад.

В нынешнем сезоне МЮ после восьми туров имеет в активе девять очков и располагается на 12-м месте в Английской премьер-лиге.