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Титульный спонсор задумался об отказе от «Манчестер Юнайтед» 

Lenta.ru 1 час назад
Титульный спонсор задумался об отказе от «МЮ»
Фото: Reuters
Компания Chevrolet не планирует продлевать спонсорское соглашение с английским «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает The Times.
По информации источника, представители титульного спонсора «красных дьяволов» считают, что из-за низких результатов клуба в последние несколько лет МЮ перестал быть привлекательным в коммерческом плане. На данный момент шансы на продление контракта оцениваются очень невысоко.
Действующий контракт автомобильного бренда с манкунианцами был заключен в 2012 году. Chevrolet по условиям соглашения должен выплатить клубу 450 миллионов фунтов стерлингов (510 миллионов евро). Контракт истекает в 2021 году. Английская команда уже занялась поисками нового спонсора.
«Манчестер Юнайтед» — рекордсмен Англии по количеству побед в чемпионате страны (20), однако последний титул красные дьяволы завоевали в сезоне-2012/2013. В главном европейском клубном турнире — Лиге чемпионов — команда последний раз выступала три года назад.
В нынешнем сезоне МЮ после восьми туров имеет в активе девять очков и располагается на 12-м месте в Английской премьер-лиге.
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Премьер-лига , Футбол , Манчестер Юнайтед
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