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«Челси» вышел на третье место в АПЛ благодаря третьей победе подряд 

Lenta.ru + ещё 5 1 час назад
«Челси» вышел на третье место в АПЛ
Фото: Reuters
Лондонский «Челси» на своем поле обыграл «Ньюкасл» в матче девятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Встреча прошла в субботу, 19 октября, в Лондоне и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. В первом тайме зрители не увидели забитых мячей. «Аристократы» вышли вперед на 73-й минуте усилиями Маркоса Алонсо. Этот гол оказался единственным в матче.
Третья победа подряд позволила «Челси» набрать 17 очков и выйти на третье место в чемпионате Англии. «Ньюкасл» имеет в активе восемь очков и располагается на 18-м месте.
В следующем туре «Челси» 26 октября на выезде сыграет с «Бернли». «Ньюкасл» на день позже на своем поле примет «Вулверхэмптон».
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