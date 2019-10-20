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«Вулверхэмптон» сыграл вничью с «Саутгемптоном» 

Рамблер 7 часов назад
«Вулверхэмптон» сыграл вничью с «Саутгемптоном» в матче девятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Встреча прошла в субботу, 19 октября, и завершилась со счетом 1:1.
Премьер-лига , Видео
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