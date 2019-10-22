Осечка Клоппа и провал «шпор»: итоги тура АПЛ

Осечка Клоппа и провал «шпор»: главные итоги тура АПЛ

«Ливерпуль» потерял первые очки в чемпионате, «Манчестер Сити» приблизился к первой строчке, «Челси» и «Лестер» продолжают борьбу за место в тройке лидеров, а «Тоттенхэм» допустил очередную осечку. «Газета.Ru» — о главных моментах прошедшего тура АПЛ.

Победная серия Лэмпарда

Приглашение Фрэнка Лэмпарда на пост главного тренера лондонского «Челси» вызвал неоднозначную реакцию со стороны экспертов и болельщиков. Более того, неудачный старт сезона в исполнении «синих» лишь косвенно подтвердил опасения за результат команды: сначала лондонцы уступили «Ливерпулю» в матче за Суперкубок УЕФА , а затем в первом туре чемпионата Англии пропустили четыре безответных мяча на «Олд Траффорд» от « Манчестер Юнайтед ». Впрочем, Лэмпард к волне критики оказался готов и показал, что его «Челси» способен бороться за высшие позиции в Премьер-лиге.

В последних пяти турах АПЛ лондонский клуб одержал четыре победы. Поражение от «Ливерпуля», набравшего сумасшедший ход, в этом плане можно вынести за скобки. Сейчас же у «синих» имеется трехматчевая победная серия, в результате чего команда уверенно держится в тройке лидеров первенства.

В 9-м туре чемпионата «Челси» на своем поле принимал «Ньюкасл Юнайтед» и добыл очередную Викторию.

На протяжении всего хода встречи «синие» осаждали ворота «сорок». Открыть счет хозяева могли в самом начале первого тайма: Тэмми Абрахам увидел, что Мартин Дубравка слишком далеко вышел с мячом из штрафной площади, и едва не додавил его во время прессинга. Словацкий голкипер пытался сыграть в пас через центр поля, а в итоге едва не выкатил мяч прямо на ногу нападающему «Челси». Тому не хватило немного везения, чтобы расстрелять пустые ворота.

Зато это мастерски удалось Маркосу Алонсо : испанец на 73-й минуте матча мощно выстрелил с левого края штрафной, «прошив» Дубравку. Именно гол Алонсо оказался единственным и победным для «Челси».

Мощный ход «Лестера»

В нынешнем сезоне «Лестер Сити» под руководством Брендана Роджерса выглядит очень солидно. Пока что команда потерпела лишь два поражения: от «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля». В остальном «лисы» дают бой всем соперникам и на данный момент уверенно держатся в топ-4.

После 9-го тура чемпионата «Лестер» делит третью строчку чемпионата вместе с «Челси» — в активе обеих команд по 17 очков.

Несмотря на то, что подопечные Роджерса пропускают едва ли не в каждом матче («сухой» команда ушла только после встреч с «Вулверхэмптоном» и «Ньюкаслом»), по количеству пропущенных мячей «Лестер» остается одним из лидером. Меньше пропускал только «Ливерпуль», занимающий первую строчку в турнирной таблице.

Главной особенностью «лис» в нынешнем сезоне является, конечно, позиционная атака и преобразования, которые внес Роджерс. «Забить больше соперника» — действующий девиз команды. Так получилось и во встрече с «Бернли».

Счет в матче на «Кинг Пауэр» открыли именно гости: Дуайт Макнил сделал точный навес с правого фланга, который замкнул Крис Вуд

На гол «лисы» ответили только под занавес первого тайма. Причем ответили в прямом смысле словам, так как забитый мяч оказался практически полностью идентичным пропущенному. Харви Барнс выполнил подачу с фланга, и Джейми Варди , выиграв верховую борьбу, закинул мяч в сетку ворот.

В середине второго тайма Барнс, к слову, оформил дубль по ассистам: Демарай Грей прострелил в штрафную, 15-й номер «Лестера» сделал классную скидку пяткой на Юри Тилеманса , и бельгиец расстрелял ворота Ника Поупа.

2:1 — «лисы» одерживают пятую победу в сезоне и опережают «Челси» в турнирной таблице благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей.

Новый провал Почеттино

«Тоттенхэм» в нынешнем сезоне же хандрит невероятным образом. Еще в июне «шпоры» были в шаге от победы в Лиге чемпионов, а сейчас лишь надеются на то, чтобы попасть по итогам сезона в топ-4, чтобы завоевать путевку на главный европейский клубный турнир.

В текущем розыгрыше АПЛ подопечные Маурисио Почеттино в прямом смысле слова чередуют победы с поражениями: после девяти туров лондонцы трижды уходили с поля победителями, трижды — проигравшими и столько же раз завершали встречу в ничью. Игра с «Уотфордом» в девятом туре ничейный результат приравнялся к победному.

Уже на шестой минуте матча ни один из трех защитников не смог прервать простейший, казалось бы, прострел с фланга на Абдулайя Дукуре, который с близкого расстояния расстрелял ворота Пауло Гассаниги. Отыграться удалось лишь в самой концовке встречи, когда казалось, что «шпор» уже ожидает второе поражение подряд. Причем ответный мяч пришел исключительно благодаря ошибке голкипера «Уотфорда».

Бен Фостер должен был забрать «круглого» после очередного неудачного заброса из глубины поля в свою штрафную, но английский вратарь в итоге выронил снаряд прямо на ногу Деле Алли. Тот в свою очередь предоставленной возможностью распечатать уже пустые ворота воспользовался с радостью.

Как итог, «Тоттенхэм» продолжает болтаться в середине таблицы Премьер-лиги, а слухов о возможном уходе Почеттино с поста главного тренера «шпор» возникает с каждым разом все больше.

Битва «Сити» за чемпионство

В последние годы главными фаворитами на чемпионский кубок Премьер-лиги остаются «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Хосеп Гвардиола в прошлом сезоне второй раз подряд поднял над своей головой почетный титул и делает все возможное, чтобы сделать это и третий раз. Однако у его команды в этом сезоне дела обстоят не так сладко, как хотелось бы испанскому специалисту.

На старте чемпионата «Сити» охватила волна травм. Причем в лазарет ушли преимущественно представители центра обороны, что Гвардиолу подвело уже дважды: в матчах с «Норвичем» (2:3) и «Вулверхэмптоном» (0:2). Из-за необязательных поражений отставание от лидирующего «Ливерпуля» у «горожан» сейчас, конечно, не катастрофическое, но и немалое — шесть очков. Сократить разрыв, который до девятого тура составлял даже восемь баллов, удалось только благодаря осечке «красных». Ну, и своей победе, конечно.

В очередном туре АПЛ «Сити» гостил в Лондоне у местного «Кристал Пэлас», выезд куда для действующих чемпионов Англии складывается очень даже удачно. В последний раз «Ман Сити» проигрывал на «Селхерст Парке» аж в апреле 2015 года. С тех пор «горожане» без очков не уезжают. Вот и субботняя встреча с «орлами» не стала исключением.

Исход матча был определен уже в концовке первого тайма. Причем гости выстрелили дуплетом: сначала Габриэл Жезус отметился голом после точной передачи Бернарду Силвы, а спустя две минуты Давид Сильва установил окончательный счет поединка.

Первая осечка «Ливерпуля»

До девятого тура «Ливерпуль» под руководством Юргена Клоппа в статусе действующего победителя Лиги чемпионов и обладателя Суперкубка Европы шел без потерь — восемь побед в восьми встречах. «Красным» уже начинают вешать корону на голову, предрекая их долгожданное чемпионство в Англии — до сих пор команда ни разу не выигрывала Премьер-лигу с момента ее основания в 1992 году.

Продолжить победную серию на «Олд Траффорде» против вечного соперника — было бы слишком красиво для Клоппа. Однако в «Манчестер Юнайтед» такому раскладу были явно не приветливы. Для «Красных дьяволов» отобрать очки у принципиального соперника стало делом чести даже при всех проблемах, которые окружают команду. А их у коллектива Уле-Гуннара Сульшера предостаточно.

«МЮ» в текущем сезоне выглядит чрезвычайно отвратительно. Даже на фоне «Тоттенхэма». Команда находится в двух очках от зоны вылета, и кресло под норвежским специалистом шатается с шумным скрипом. Возможность отобрать при таких условиях очки у «Ливерпуля» — отличная мотивация для всей красной части Манчестера. И ей это удалось.

Под занавес тайма «красные» счет сравняли, но это взятие ворот Аткинсон как раз не засчитал. Во время приема мяча Садио Мане коснулся мяча рукой, после чего выиграл дуэль у Давида де Хеа. А, как известно, по новым правилом любое попадание «круглого» в руку считается нарушением правил. Здесь к главному арбитру встречи претензий предъявить нельзя.

Во второй половине матча «Манчестер» полностью сел в оборону, удерживая счет. Но не удалось.

Юрген Клопп произвел несколько важных изменений в схеме, и одним из них стал выход Адама Лалланы , который в концовке матча замкнул прострел Эндрю Робертсона

Таким образом, 1:1 — «Ливерпуль» впервые в сезоне ушел с поля без победы, но и при этом остался непобежденным, сохранив за собой уверенное лидерство в чемпионате Англии.