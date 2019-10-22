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Субботний
Игры
18 октября
Российская Премьер-лига
1 из 1
Все матчи
Ахмат
0
—
2
Локомотив М
18 октября
Испанская Примера
1 из 1
Все матчи
Гранада
1
—
0
Осасуна
18 октября
Бундеслига
1 из 1
Все матчи
Айнтрахт Ф
3
—
0
Байер
19 октября
Российская Премьер-лига
3 из 3
Все матчи
Тамбов
1
—
2
Урал
Спартак М
0
—
0
Рубин
Зенит
6
—
1
Ростов
19 октября
Английская Премьер-лига
3 из 8
Все матчи
Эвертон
2
—
0
Вест Хэм Юнайтед
Челси
1
—
0
Ньюкасл Юнайтед
Лестер Сити
2
—
1
Бёрнли
19 октября
Испанская Примера
3 из 4
Все матчи
Эйбар
0
—
3
Барселона
Атлетико М
1
—
1
Валенсия
Хетафе
2
—
0
Леганес
19 октября
Бундеслига
3 из 6
Все матчи
Вердер
1
—
1
Герта
Унион
2
—
0
Фрайбург
Аугсбург
2
—
2
Бавария
20 октября
Российская Премьер-лига
3 из 4
Все матчи
Оренбург
0
—
1
Крылья Советов
Уфа
1
—
1
ЦСКА
Арсенал
1
—
1
Сочи
20 октября
Английская Премьер-лига
1 из 1
Все матчи
Манчестер Юнайтед
1
—
1
Ливерпуль
20 октября
Испанская Примера
3 из 5
Все матчи
Алавес
2
—
0
Сельта
Реал Сосьедад
3
—
1
Бетис
Эспаньол
0
—
1
Вильярреал
20 октября
Бундеслига
2 из 2
Все матчи
Кёльн
3
—
0
Падерборн 07
Хоффенхайм
2
—
0
Шальке-04
21 октября
Английская Премьер-лига
1 из 1
Все матчи
Шеффилд Юнайтед
1
—
0
Арсенал
25 октября
Российская Премьер-лига
1 из 1
Все матчи
Рубин
19:30
Урал
25 октября
Английская Премьер-лига
1 из 1
Все матчи
Саутгемптон
22:00
Лестер Сити
25 октября
Испанская Примера
1 из 1
Все матчи
Вильярреал
22:00
Алавес
25 октября
Бундеслига
1 из 1
Все матчи
Майнц
21:30
Кёльн
26 октября
Российская Премьер-лига
3 из 3
Все матчи
Тамбов
14:00
Уфа
Ахмат
16:30
Арсенал
Ростов
19:00
Сочи
26 октября
Английская Премьер-лига
3 из 5