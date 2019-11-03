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«Шеффилд» разгромил «Бернли»
Рамблер
1 час назад
Комментарии
«Шеффилд Юнайтед» одержал победу над «Бернли» в матче 11-го тура чемпионата Англии.
Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.
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Редактор:
Дарья Зарецкая
Теги:
Премьер-лига
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