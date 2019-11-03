«Тоттенхэм» упустил победу над «Эвертоном», пропустив на 97-й минуте

В матче 11-го тура английской премьер-лиги "Эвертон" на поле домашнего стадиона "Гудисон Парк" в Ливерпуле сыграл вничью с лондонским "Тоттенхэмом" — 1:1.

Счет в игре открыл полузащитник гостевой команды Деле Алли, забивший на 63-й минуте с передачи Сон Хын Мина. А у хозяев поля отличился турецкий форвард Дженк Тосун , который отличился на 97-й минуте.

Стоит отметить, что "шпоры" доигрывали встречу в меньшинстве — прямую красную карточку на 79-й минуте получил Сон Хын Мин, после подката которого хавбек "ирисок" Андре Гомеш сломал ногу.

"Тоттенхэм" с 13 очками занимает 11-е место в турнирной таблице, а "Эвертон" расположился на 17-й строчке, имея в активе 11 очков. В следующем туре АПЛ лондонцы 9 ноября примут "Шеффилд Юнайтед", а ливерпульцы в тот же день сыграют с "Саутгемптоном".