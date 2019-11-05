В АПЛ тренерам могут разрешить запрашивать видеоповторы

Руководство Английской премьер-лиги хочет изменить подход в использовании системы видеопомощи арбитрам — VAR. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, будет проведена встреча с представителями клубов, на которой обсудят возможность для тренеров запрашивать видеоповторы. Ожидается, что наставники смогут сделать это не более чем три раза за матч. Отметим, что сами боссы АПЛ эту инициативу не поддерживают, так как считают, что это поможет командам тянуть время.

Также ожидается, что руководство лиги обсудит с клубами возможность внесения изменений, при которых судьи смогут чаще подходить к экранам у поля и лично просматривать повтор эпизода.