Okko Спорт покажет товарищеские матчи сборной Бразилии против Аргентины и Южной Кореи

Матч против Аргентины будет доступен с тремя звуковыми дорожками. Подписчики Okko Спорт смогут посмотреть матчи бесплатно

06 ноября 2019 года. Во время перерыва между двенадцатым и тринадцатым турами Английской Премьер-лиги Okko Спорт эксклюзивно покажет два матча сборной Бразилии в рамках их мирового турне «Brazil Global Tour». Обладатели подписки Оkko Спорт смогут посмотреть прямую трансляцию южноамериканского Суперкласико Бразилия — Аргентина 15 Ноября в 20:00 по московскому времени, прямой эфир матча против сборной Южной Кореи состоится 19 Ноября в 16:30 по московскому времени. Игры пройдут в Саудовской Аравии и ОАЭ соответственно.

Матч против сборной Южной Кореи будут комментировать Денис Алхазов и Лионель Абба. Зрители также смогут выбрать дорожку с интершумом.

Онлайн-кинотеатр Okko — один из крупнейших российских VoD-сервисов, лидер по платной модели монетизации. Проект стартовал в 2011 году и на сегодняшний день представлен на всех ключевых платформах: Smart TV, mobile (IOS и Android), Apple TV, PlayStation 4, XBOX, web (ПК). Ежемесячная аудитория Okko — 2,3 млн человек.

Okko Спорт — раздел спортивных трансляций онлайн-кинотеатра Okko.

На Okko Спорт транслируются матчи английской премьер-лиги, трехлетние эксклюзивные права на которые на территории России принадлежат Rambler Group

Помимо показа матчей в прямом эфире и в записи на платформе Okko Спорт подписчикам доступны аналитические, информационные и развлекательные передачи, созданные как АПЛ, так и спортивной редакцией Okko.

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