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Okko Спорт покажет товарищеские матчи сборной Бразилии против Аргентины и Южной Кореи 

Партнерский материал 5 часов назад
Okko Спорт покажет товарищеские матчи сборной Бразилии против Аргентины и Южной Кореи
Фото: Reuters
Матч против Аргентины будет доступен с тремя звуковыми дорожками. Подписчики Okko Спорт смогут посмотреть матчи бесплатно
06 ноября 2019 года. Во время перерыва между двенадцатым и тринадцатым турами Английской Премьер-лиги Okko Спорт эксклюзивно покажет два матча сборной Бразилии в рамках их мирового турне «Brazil Global Tour». Обладатели подписки Оkko Спорт смогут посмотреть прямую трансляцию южноамериканского Суперкласико Бразилия — Аргентина 15 Ноября в 20:00 по московскому времени, прямой эфир матча против сборной Южной Кореи состоится 19 Ноября в 16:30 по московскому времени. Игры пройдут в Саудовской Аравии и ОАЭ соответственно.
В рамках матча Бразилии против сборной Аргентины Okko Спорт впервые представит возможность выбрать комментаторов — трансляция будет доступна с комментариями Владимира Стогниенко и Гало Фернандеса либо Кирилла Дементьева и Георгия Гигинеишвили. Игру также можно будет посмотреть с интершумом.
Матч против сборной Южной Кореи будут комментировать Денис Алхазов и Лионель Абба. Зрители также смогут выбрать дорожку с интершумом.
Онлайн-кинотеатр Okko — один из крупнейших российских VoD-сервисов, лидер по платной модели монетизации. Проект стартовал в 2011 году и на сегодняшний день представлен на всех ключевых платформах: Smart TV, mobile (IOS и Android), Apple TV, PlayStation 4, XBOX, web (ПК). Ежемесячная аудитория Okko — 2,3 млн человек.
Okko Спорт — раздел спортивных трансляций онлайн-кинотеатра Okko.
На Okko Спорт транслируются матчи английской премьер-лиги, трехлетние эксклюзивные права на которые на территории России принадлежат Rambler Group.
Помимо показа матчей в прямом эфире и в записи на платформе Okko Спорт подписчикам доступны аналитические, информационные и развлекательные передачи, созданные как АПЛ, так и спортивной редакцией Okko.
Раздел Okko Спорт доступен всем пользователям онлайн-кинотеатра в приложениях на Smart TV, мобильных платформах iOS и Android, а также на сайте Okko Спорт.
Доступ к Okko Спорт платный и осуществляется по подписке.
Rambler Group — один из лидеров российской индустрии медиа и развлечений. Основные направления деятельности группы — digital-медиа, онлайн-кинотеатр и технологичные сервисы. Медиахолдинг Rambler Group, объединяющий такие ведущие интернет-издания, как Lenta.ru, Gazeta.ru, Afisha.ru, Championat.com, Rambler.ru и ряд других, занимает первое место в России по размеру ежемесячной аудитории — она превышает 50 млн человек.
Комментарии 
Теги:
Премьер-лига , Владимир Стогниенко , Денис Алхазов , Кирилл Дементьев , Георгий Гигинеишвили , Apple , Рамблер , Газета.Ru , Чемпионат.com , Lenta.ru
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