Прогноз на «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» и превью 12-го тура АПЛ | Ставка тура

Фанаты Английской Премьер-лиги находятся в ожидании предстоящего матча «Ливерпуль» — «Манчестер Сити», который состоится 10 ноября. Свой прогноз на исход встречи двух сильнейших в этом сезоне команд даст спортивный журналист и популярный блогер Вячеслав Палагин — гость программы «Ставка тура».