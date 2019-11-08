Объявлен лучший тренер месяца в Английской премьер-лиге 

Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
1 ноября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Хоффенхайм
Хоффенхайм
3 0
Падерборн 07 Падерборн 07
2 ноября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Уфа
Уфа
1 1
Локомотив М Локомотив М
Динамо М
Динамо М
1 1
Ахмат Ахмат
Сочи
Сочи
1 2
Тамбов Тамбов
2 ноября

Английская Премьер-лига

3 из 8
Все матчи
Борнмут
Борнмут
1 0
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
2 0
Норвич Сити Норвич Сити
Астон Вилла
Астон Вилла
1 2
Ливерпуль Ливерпуль
2 ноября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Эспаньол
Эспаньол
1 2
Валенсия Валенсия
Леванте
Леванте
3 1
Барселона Барселона
Севилья
Севилья
1 1
Атлетико М Атлетико М
2 ноября

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
5 1
Бавария Бавария
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
8 0
Майнц Майнц
Боруссия Д
Боруссия Д
3 0
Вольфсбург Вольфсбург
3 ноября

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Краснодар
Краснодар
2 2
Ростов Ростов
3 ноября

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
0 2
Лестер Сити Лестер Сити
Эвертон
Эвертон
1 1
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
3 ноября

Испанская Примера

3 из 6
Все матчи
Вальядолид
Вальядолид
3 0
Мальорка Мальорка
Вильярреал
Вильярреал
0 0
Атлетик Б Атлетик Б
Осасуна
Осасуна
4 2
Алавес Алавес
3 ноября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Фортуна
Фортуна
2 0
Кёльн Кёльн
Аугсбург
Аугсбург
2 3
Шальке-04 Шальке-04
4 ноября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Урал
Урал
1 2
Оренбург Оренбург
Крылья Советов
Крылья Советов
0 0
Рубин Рубин
Спартак М
Спартак М
0 1
Арсенал Арсенал
8 ноября

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Ахмат
Ахмат
19:30
Урал Урал
8 ноября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Норвич Сити
Норвич Сити
23:00
Уотфорд Уотфорд
8 ноября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
23:00
Леганес Леганес
8 ноября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Кёльн
Кёльн
22:30
Хоффенхайм Хоффенхайм
9 ноября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Рубин
Рубин
14:00
Динамо М Динамо М
Ростов
Ростов
16:30
Тамбов Тамбов
Спартак М
Спартак М
19:00
Крылья Советов Крылья Советов
9 ноября

Английская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Челси
Челси
15:30
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Бёрнли
Бёрнли
18:00
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
18:00
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
9 ноября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Алавес
Алавес
15:00
Вальядолид Вальядолид
Валенсия
Валенсия
18:00
Гранада Гранада
Эйбар
Эйбар
20:30
Реал Мадрид Реал Мадрид
9 ноября

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Падерборн 07
Падерборн 07
17:30
Аугсбург Аугсбург
Герта
Герта
17:30
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Майнц
Майнц
17:30
Унион Унион
10 ноября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Оренбург
Оренбург
11:30
Уфа Уфа
Арсенал
Арсенал
14:00
Зенит Зенит
Сочи
Сочи
16:30
ЦСКА ЦСКА
10 ноября

Английская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
17:00
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
17:00
Астон Вилла Астон Вилла
Ливерпуль
Ливерпуль
19:30
Манчестер Сити Манчестер Сити
10 ноября

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Мальорка
Мальорка
14:00
Вильярреал Вильярреал
Атлетик Б
Атлетик Б
16:00
Леванте Леванте
Атлетико М
Атлетико М
18:00
Эспаньол Эспаньол
10 ноября

Бундеслига

3 из 3
Все матчи
Боруссия М
Боруссия М
15:30
Вердер Вердер
Вольфсбург
Вольфсбург
17:30
Байер Байер
Фрайбург
Фрайбург
20:00
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф

Объявлен лучший тренер месяца в Английской премьер-лиге 

Газета.Ru + ещё 6 53 минуты назад
Объявлен лучший тренер месяца в Английской премьер-лиге
Фото: РИА Новости
Главный тренер лондонского "Челси" Фрэнк Лэмпард признан лучшим наставником октября в Английской премьер-лиге, сообщается на официальном сайте турнира.
В прошлом месяце столичный клуб одержал три победы в первенстве. "Синие" обыграли "Ньюкасл Юнайтед", "Саутгемптон" и "Бернли".
После 11 туров АПЛ "Челси" занимает четвертое место в турнирной таблице. В активе команды 23 очка.
Также на награду претендовали Юрген Клопп ("Ливерпуль"), Грэм Поттер ("Брайтон энд Хоув Альбион"), Брендан Роджерс ("Лестер Сити") и Дин Смит ("Астон Вилла").
Ранее был объявлен лучший игрок месяца в чемпионате Англии.
Газета.Ru: последние новости
В АПЛ тренерам могут разрешить запрашивать видеоповторы В АПЛ тренерам могут разрешить запрашивать видеоповторы "Тоттенхэм" в меньшинстве сыграл вничью с "Эвертоном" "Тоттенхэм" в меньшинстве сыграл вничью с "Эвертоном" Гол Варди помог "Лестеру" одержать победу над "Кристал Пэлас" Гол Варди помог "Лестеру" одержать победу над "Кристал Пэлас" 
Теги:
Премьер-лига , Футбол , Брендан Роджерс , Юрген Клопп , Фрэнк Лэмпард , Дин Смит
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Платини подал иск на УЕФА
Платини подал иск на УЕФА
Хабиб объяснил отказ выносить российский флаг на бои
Хабиб объяснил отказ выносить российский флаг на бои 1
Хабиб заявил о планах провести бой в США
Хабиб заявил о планах провести бой в США
Футболист Тарасов объяснился за рассказ о битых жёнах
Футболист Тарасов объяснился за рассказ о битых жёнах
Нурмагомедов поставил условие Макгрегору
Нурмагомедов поставил условие Макгрегору 6
Видео
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
00:37
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
MMA
Турнир по карате завершился массовой дракой
02:28
Турнир по карате завершился массовой дракой
Летние виды спорта
Назван самый опасный соперник Хабиба
03:09
Назван самый опасный соперник Хабиба
MMA
«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии
01:05
«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии
Зимние виды спорта Статьи
Стало известно, сколько будет получать Кокорин
00:39
Стало известно, сколько будет получать Кокорин
Футбол
«Медведь? Они не знают, что он делает с овцами»
00:43
«Медведь? Они не знают, что он делает с овцами»
MMA
«Дзюба стал настоящим королем России»
00:44
«Дзюба стал настоящим королем России»
Футбол
Каррера охарактеризовал «Спартак» одним словом
03:49
Каррера охарактеризовал «Спартак» одним словом
Футбол
Петкович предложили сняться в порно. Она не отказалась
02:57
Петкович предложили сняться в порно. Она не отказалась
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение