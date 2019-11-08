Объявлен лучший тренер месяца в Английской премьер-лиге 

Главный тренер лондонского "Челси" Фрэнк Лэмпард признан лучшим наставником октября в Английской премьер-лиге, сообщается на официальном сайте турнира.
В прошлом месяце столичный клуб одержал три победы в первенстве. "Синие" обыграли "Ньюкасл Юнайтед", "Саутгемптон" и "Бернли".
После 11 туров АПЛ "Челси" занимает четвертое место в турнирной таблице. В активе команды 23 очка.
Также на награду претендовали Юрген Клопп ("Ливерпуль"), Грэм Поттер ("Брайтон энд Хоув Альбион"), Брендан Роджерс ("Лестер Сити") и Дин Смит ("Астон Вилла").
Ранее был объявлен лучший игрок месяца в чемпионате Англии.