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Клопп прокомментировал победу над «Манчестер Сити» 

Soccer News 1 час назад
Клопп прокомментировал победу над «Манчестер Сити»
Фото: Soccer News
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал победу над "Манчестер Сити" (3:1).
"Соперник сыграл очень хорошо. Нам было трудно обороняться, однако мы смогли забить потрясающие голы. Игра была сложной и интенсивной. Ребята полностью сконцентрировались на матче. Только так мы можем обыграть "Сити". У других клубов может есть свои способы, но у нас он только такой.
Все наши матчи с ними довольно похожи на этот. Возможно, игра выдалась не очень красивой, но она была живой, я люблю такое", — приводит слова Клоппа ВВС.
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Теги:
Премьер-лига , Футбол , Юрген Клопп
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