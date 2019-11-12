Нам и видео — не помощник. Что не так с VAR в Российской премьер-лиге?

Почему после начала работы системы видеопомощи арбитрам (VAR) в чемпионате России судейство ругают еще больше.

Перед началом этого сезона многие полагали, что он станет на редкость тихим в плане судейства: ввели VAR, теперь-то арбитры успокоятся и перестанут делать кучу ошибок в простых эпизодах. В реальности оказалось, что даже видео помогает нашим судьям далеко не всегда. Да и к самой VAR у болельщиков и журналистов накопилось столько вопросов, что системе в российском варианте исполнения уже не очень-то и верят, а руководство РФС требует от арбитров улучшить ситуацию до конца года. Разберемся, что не так с VAR в нашем чемпионате.

Избранные матчи

VAR в Российской премьер-лиге появлялся на свет в муках и до сих пор страдает от "родовой травмы". В прошлом сезоне систему успешно протестировали в Кубке России и стыковых матчах между командами РПЛ и ФНЛ, но с введением в чемпионате внезапно возникли проблемы: первый тур РПЛ прошел без участия видеопомощника. На тот момент у лиги не имелось разрешения использовать VAR — добро нужно было получить в Международном совете футбольных ассоциаций (IFAB). Почему этим не озаботились заранее — большой вопрос.

Затем применять систему начали крайне избирательно — со второго по четвертый тур она работала только на одном матче игровой недели, потом видеоповторами одарили по две встречи в туре.

Позади больше половины матчей чемпионата России, а VAR использовался только в 27 играх. В премьер-лиге до сих пор есть три команды, для которых видеоповторы — будущее. На матчах "Тамбова", "Оренбурга" и "Ахмата" VAR не работал ни разу. Получается, что разные команды в чемпионате России заведомо находятся в неравных условиях.

При этом по данным IFAB, VAR на постоянной основе используется в 19 лигах мира. В том числе в далеко не самых сильных и раскрученных чемпионатах Греции, Израиля, Южной Кореи, Мексики, Польши, Катара, Швейцарии, Турции и Арабских Эмиратов. Неужели во всех этих странах более современные стадионы, более продвинутые телевещатели и более обучаемые судьи? А может там просто получше с организацией?

Ограниченность судей

Если РФС не обучит новых судей, то скоро все это может обернуться грандиозным фарсом — коллеги-журналисты давно вычислили, что самым реальным кандидатом в главные арбитры матча "Зенит" "Спартак" (там же наверняка будет VAR) является… Михаил Вилков. И никаких подтасовок тут нет — чистый метод исключения.

Для справки: в Греции сейчас идет десятый тур чемпионата, сыграно 69 игр. В каждой из них был задействован VAR. Каждый из более чем 20 главных арбитров местной суперлиги имеет лицензию на работу с системой. Но грекам этого показалось мало и на некоторые матчи они приглашают иностранных рефери — например, финна Маттиаса Гестраниуса, португальца Хорхе Соузу, швейцарца Штефана Клосснера.

Мы от порочной практики судей-легионеров отказались давно, но и своих арбитров толком обучить не можем.

Непрозрачность и нелогичность

Вы помните, как VAR работал на чемпионате мира: сразу после спорного момента показывали комнату, где сидят видеоассистенты, главный арбитр мчался к бровке и смотрел момент на мониторе, либо верил на слово своим помощникам. Все было понятно, открыто и прозрачно.

В России периодически даже неясно — воспользовался судья VAR или проигнорировал систему. Например, у болельщиков "Краснодара" было твердое убеждение, что арбитр Алексей Еськов пропустил фол защитника "Зенита" Бранислава Ивановича на Тонни де Вилене в начале голевой атаки "сине-бело-голубых". Лишь пару дней спустя после разъяснений Александра Егорова стало ясно, что главный арбитр совещался с помощниками и пришел к выводу, что серб правила не нарушал.

© РИА Новости / Григорий Сысоев

В этом случае нам хотя бы объяснили ситуацию. Но чаще всего Егоров так комментирует эпизоды, что общественность закипает еще больше. Вот свежая реплика по неназначенному пенальти за снос нападающего "Спартака" Джордана Ларссона в матче с "Крыльями":

"Нарушение на Ларссоне — я видел видео эпизода, для меня это пенальти".

Но если для главы всех судей такой фол — это пенальти, то почему его подчиненные, изучавшие видеоповтор, считают иначе?

Завышенные ожидания

Отчасти в проблемах, вернее в их чрезмерно остром восприятии, виноваты и мы сами. Наивно было надеяться, что с VAR ошибки судей уйдут в прошлое. Какими бы качественными не были повторы, окончательное решение все равно принимают живые люди. Видеоассистенты исключают вопиющие случаи — пропущенные двухметровые офсайды или незасчитанные голы, когда мяч полностью пересек линию ворот.

Однако вынести однозначный вердикт по удалению или нарушению правил в штрафной порой не могут и профессиональные судьи — звонишь двум заслуженным экспертам, а у них противоположные мнения.

Даже с правильно используемым VAR футбол все равно не станет на 100% справедливым. Хотя честности видеопомощник точно добавляет. Осталось только научиться нормально им пользоваться.