Моуринью высказался о нынешнем составе «Тоттенхэма»

Новый главный тренер лондонского "Тоттенхэм Хотспур" Жозе Моуринью оценил состав столичной команды.

Специалист напомнил, что его бывшим командам всегда было тяжело играть с "Тоттенхэмом" на стадионе "Уайт Харт Лейн".

"Я доволен имеющимся составом. Думаю, в мире нет ни одного тренера, которому бы не нравилось работать с молодыми футболистами и помогать им прогрессировать", — цитирует Моуринью Mirror.

Также португалец высоко оценил новый стадион и тренировочный комплекс команды.

Ранее "Тоттенхэм" объявил состав тренерского штаба Моуринью.