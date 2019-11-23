«Ливерпуль» одержал четвертую победу подряд в АПЛ

«Ливерпуль» на выезде обыграл «Кристал Пэлас» в матче 13-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Ливерпуль» одержал четвертую победу подряд, набрал 37 очков и продолжает уверенно лидировать в чемпионате. «Кристал Пэлас» с 15-ю очками располагается на 14-й строчке.

«Ливерпуль» в следующем туре 30 ноября на своем поле сыграет с «Брайтоном». «Кристал Пэлас» в тот же день на выезде встретится с «Бернли».