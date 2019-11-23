«Арсенал» в концовке ушел от поражения от «Саутгемптона»

«Арсенал» и «Саутгемптон» не выявили победителя в 13-м туре АПЛ

Лондонский «Арсенал» на своём поле сыграл вничью с «Саутгемптоном» в матче 13-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча прошла в Лондоне и завершилась со счётом 1:1.

Дэнни Ингс вывел «святых» вперёд на восьмой минуте. Хозяева отыгрались через десять минут благодаря голу Александра Ляказетта . На 71-й минуте в ворота «канониров» был назначен пенальти — Джеймс Уорд-Праус не смог переиграть вратаря, но всё же добил мяч в ворота. Тем не менее в компенсированное время Ляказетт оформил дубль и добыл ничью для хозяев.

«Арсенал» набрал 18 очков и занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Саутгемптон» находится на последней 20-й позиции, имея восемь очков в активе.

Ранее «Ливерпуль» одержал четвёртую победу подряд в АПЛ.