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Моуринью признали лучшим тренером недели в АПЛ 

Lenta.ru 2 часа назад
Португальский тренер Жозе Моуринью возглавил символическую сборную по итогам 13-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Специалист 23 ноября дебютировал в качестве главного тренера «Тоттенхэма», который на выезде обыграл «Вест Хэм» со счетом 3:2. В сборную по итогам тура попали 11 футболистов:
Вратарь: Тим Крул («Норвич»).
Защитники: Серж Орье («Тоттенхэм»), Джеймс Тарковски («Бернли»), Чаглар Сеюнджу («Лестер»), Эндрю Робертсон («Ливерпуль»).
Полузащитники: Тодд Кантвелл («Норвич»), Кевин де Брейне («Манчестер Сити»), Джон Флек («Шеффилд Юнайтед»), Сон Хын Мин («Тоттенхэм»).
Нападающие: Джейми Варди («Лестер»), Маркус РашфордМанчестер Юнайтед»).
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Теги:
Премьер-лига , Видео , Футбол , Эндрю Робертсон , Джон Флек , Тим Крул , Маркус Рашфорд , Джейми Варди , Серж Орье , Джеймс Тарковски , Манчестер Юнайтед
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