Моуринью признали лучшим тренером недели в АПЛ

Португальский тренер Жозе Моуринью возглавил символическую сборную по итогам 13-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Специалист 23 ноября дебютировал в качестве главного тренера «Тоттенхэма», который на выезде обыграл «Вест Хэм» со счетом 3:2. В сборную по итогам тура попали 11 футболистов: