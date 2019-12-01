«Ньюкасл» вырвал ничью в матче с «Манчестер Сити»

Завершился поединок 14-го тура английской Премьер-лиги.

"Манчестер Сити" не удержал победу против "Ньюкасла". следующем туре «Манчестер Сити» на выезде сыграет против «Бернли», а «Ньюкасл» в гостях встретится с «Шеффилд Юнайтед».