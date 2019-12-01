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«Ньюкасл» вырвал ничью в матче с «Манчестер Сити»
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ещё 24
4 часа назад
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Завершился поединок 14-го тура английской Премьер-лиги.
"Манчестер Сити" не удержал победу против "Ньюкасла". следующем туре «Манчестер Сити» на выезде сыграет против «Бернли», а «Ньюкасл» в гостях встретится с «Шеффилд Юнайтед».
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Редактор:
Юрий Столбов
Теги:
Премьер-лига
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