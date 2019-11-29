СМИ: Бенитес согласится возглавить «Арсенал» с зарплатой не ниже €14 млн в год

Испанец Рафаэль Бенитес может стать главным тренером английского футбольного клуба "Арсенал" при условии, что его зарплата составит не ниже €14,1 млн в год. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на британское издание The Sun.

Ранее в пятницу "Арсенал" объявил об увольнении с поста главного тренера испанца Унаи Эмери. По информации газеты, зарплату в €14,1 млн в год 59-летний испанец получает в китайском клубе "Далянь Ифан", который он возглавил в июле. "Арсеналу" необходимо предложить не меньшую зарплату, чтобы заинтересовать Бенитеса. Руководство клуба может посчитать данную сумму слишком большой, поскольку основные инвестиции клуб намерен вложить в новых игроков. По данным британских СМИ, зарплата Эмери составляла около €7 млн Также в качестве кандидата на пост называются бывший главный тренер "Ювентуса" и "Милана" Массимилиано Аллегри, бывший наставник принципиального соперника "Арсенала" — лондонского "Тоттенхэма" — аргентинец Маурисио Почеттино, главный тренер английского "Борнмута" Эдди Хау и помощник Хосепа Гвардиолы в "Манчестер Сити" испанец Микель Артета, который ранее выступал за "Арсенал".

Бенитес в июне покинул английский "Ньюкасл", который тренировал с 2016 года. Специалист вместе с командой одержал победу во втором по силе дивизионе чемпионата Англии в сезоне-2016/17.

В течение тренерской карьеры Бенитес дважды одерживал победу в чемпионате Испании с "Валенсией" (2001/02, 2003/04), а также выиграл Кубок УЕФА (2003/04). Во главе английского "Ливерпуля" Бенитес стал обладателем кубка (2005/06) и суперкубка страны (2006), победителем Лиги чемпионов в сезоне-2004/05 и обладателем Суперкубка УЕФА в 2005 году.

На посту главного тренера итальянского "Интера" Бенитес выиграл Суперкубок Италии и клубный чемпионат мира в 2010 году. Также Бенитес привел английский "Челси" к победе в Лиге Европы в сезоне-2012/13. После этого Бенитес с "Наполи" выиграл Кубок Италии в сезоне-2013/14 и Суперкубок Италии в 2014 году. Специалист дважды признавался тренером года по версии УЕФА (2004, 2005).