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Бывший тренер «Ювентуса» Аллегри отказал «Арсеналу» 

Вести.Ru + ещё 5 41 минуту назад
Аллегри отказал «Арсеналу»
Фото: EPA
Итальянский тренер Массимилиано Аллегри ответил отказом на предложение лондонского "Арсенала" занять пост главного тренера. Эта должность стала вакантной после увольнения испанского специалиста Унаи Эмери.
Как сообщает "Спорт-Экспресс", попытка "Арсенала" пригласить Аллегри оказалась неудачной. 52-летний итальянский специалист не намерен возвращаться к тренерской практике в текущем сезоне. Аллегри хочет отдохнуть после работы в "Ювентусе".
В пятницу "Арсенал" расстался с испанским тренером Унаи Эмери. Руководить "канонирами" буде бывший полузащитник "канониров" Фредрик Юнгберг.
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Теги:
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