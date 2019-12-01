«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Астон Виллой»

«Манчестер Юнайтед», набрав 18 очков, вышел на девятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Астон Вилла» (15) — на 15-м месте.