Флорес уволен с поста главного тренера «Уотфорда»

Главный тренер английского футбольного клуба "Уотфорд", испанский специалист Кике Санчес Флорес из-за неудовлетворительных результатов команды отправлен в отставку.

Флорес возглавил "шершней" в конце июня 2019 года, под его руководством команда провела 12 матчей, в которых одержала две победы, потерпела шесть поражений и четырежды сыграла вничью.

"Было видно, насколько Кике сильно хотел оказать положительное влияние на команду, — заявил исполнительный директор "Уотфорда" Скотт Даксбери, слова которого приводит пресс-служба клуба из графства Хартфордшир. — В конечно итоге, наше решение продиктовано результатами команды".

После 14 туров чемпионата Англии "Уотфорд" с восемью очками занимает последнее место в турнирной таблице. В следующем туре АПЛ "шершни" в среду, 4 декабря, на выезде сыграют с "Лестером". Кто будет готовить команду к игре с "лисами" не сообщается.