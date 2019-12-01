«Вулверхэмптон» продлил серию без поражений до 9 матчей

«Вулверхэмптон» продлил серию без поражений в АПЛ до девяти матчей

«Вулверхэмптон» на своем поле сыграл вничью с «Шеффилд Юнайтед» в матче 14-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 1 декабря, и завершилась со счетом 1:1. Гостей на второй минуте точным ударом вывел вперед Ли Муссе. На 64-й минуте Мэтт Доэрти восстановил равенство.

«Вулверхэмптон» продлил серию без поражений в АПЛ до девяти матчей подряд, набрал 20 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. В активе «Шеффилда» на одно очко меньше, команда находится на седьмой строчке.

В следующем туре «Вулверхэмптон» 4 декабря на своем поле примет «Вест Хэм». «Шеффилд» днем позже дома сыграет с «Ньюкаслом».