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«Лестер» выиграл восьмой подряд матч в АПЛ 

Lenta.ru + ещё 13 37 минут назад
«Лестер» выиграл восьмой подряд матч в АПЛ
Фото: Lenta.ru
«Лестер» на выезде обыграл «Астон Виллу» в матче 16-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Встреча прошла в воскресенье, 8 декабря, и завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей. На 20-й минуте лис вывел вперед Джейми Варди. Через 21 минуту Келечи Ихеаначо удвоил преимущество «лис». В добавленное к первому тайму время Джек Грилиш отыграл один мяч. На 49-й минуте Джонни Эванс забил третий гол «Лестера». Через 26 минут Варди оформил дубль.
Победа стала для «Лестера» восьмой подряд в матчах АПЛ. Команда с 38-ю очками занимает второе место в турнирной таблице. «Астон Вилла» с 15-ю очками находится на 18-й позиции.
В следующем туре «Лестер» 14 декабря на своем поле примет «Норвич». «Астон Вилла» в тот же день на выезде сыграет с «Шеффилдом».
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Теги:
Премьер-лига , Футбол , АПЛ , Джонни Эванс , Джейми Варди , Джек Грилиш
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