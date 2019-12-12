Дружба футболистов Деклана Райса и Мейсона Маунта завязалась еще в детстве, когда оба они пришли в юношескую команду «Челси». По словам Маунта, дружеские отношения между ним и Райсом возникли с самого первого дня их знакомства. Взаимной привязанности не помешало даже то, что Деклана перевели в «Вест Хэм», хотя ребята в тот момент очень расстроились.
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Райс и Маунт рассказали о дружбе и футболе
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