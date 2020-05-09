Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
3 мая

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Динамо М
Динамо М
×
Крылья Советов Крылья Советов
ЦСКА
ЦСКА
×
Рубин Рубин
3 мая

Испанская Примера

3 из 10
Все матчи
Севилья
Севилья
×
Эйбар Эйбар
Атлетик Б
Атлетик Б
×
Реал Мадрид Реал Мадрид
Эспаньол
Эспаньол
×
Леганес Леганес
6 мая

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Урал
Урал
×
Арсенал Арсенал
Тамбов
Тамбов
×
Сочи Сочи
Спартак М
Спартак М
×
Ахмат Ахмат
9 мая

Английская Премьер-лига

3 из 10
Все матчи
Борнмут
Борнмут
×
Саутгемптон Саутгемптон
Астон Вилла
Астон Вилла
×
Арсенал Арсенал
Ливерпуль
Ливерпуль
×
Челси Челси
10 мая

Испанская Примера

3 из 10
Все матчи
Барселона
Барселона
×
Эспаньол Эспаньол
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
×
Гранада Гранада
Мальорка
Мальорка
×
Леванте Леванте
11 мая

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Уфа
Уфа
×
Динамо М Динамо М
Рубин
Рубин
×
Ростов Ростов
Крылья Советов
Крылья Советов
×
Краснодар Краснодар
13 мая

Испанская Примера

3 из 10
Все матчи
Осасуна
Осасуна
×
Сельта Сельта
Гранада
Гранада
×
Реал Мадрид Реал Мадрид
Алавес
Алавес
×
Хетафе Хетафе
16 мая

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
16:30
Фрайбург Фрайбург
Боруссия Д
Боруссия Д
16:30
Шальке-04 Шальке-04
Хоффенхайм
Хоффенхайм
16:30
Герта Герта
17 мая

Российская Премьер-лига

3 из 8
Все матчи
ЦСКА
ЦСКА
×
Тамбов Тамбов
Краснодар
Краснодар
×
Ахмат Ахмат
Ростов
Ростов
×
Зенит Зенит
17 мая

Английская Премьер-лига

3 из 10
Все матчи
Арсенал
Арсенал
×
Уотфорд Уотфорд
Эвертон
Эвертон
×
Борнмут Борнмут
Манчестер Сити
Манчестер Сити
×
Норвич Сити Норвич Сити
17 мая

Испанская Примера

3 из 10
Все матчи
Эйбар
Эйбар
×
Вальядолид Вальядолид
Барселона
Барселона
×
Осасуна Осасуна
Валенсия
Валенсия
×
Эспаньол Эспаньол
17 мая

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Кёльн
Кёльн
16:30
Майнц Майнц
Унион
Унион
19:00
Бавария Бавария

СМИ: Футболистов АПЛ начнут тестировать на коронавирус с 14 мая 

RT на русском и ещё 4 3 часа назад
Футболистов АПЛ начнут тестировать на коронавирус
Фото: Reuters
Футболистов клубов Английской премьер-лиги (АПЛ) с 14 мая начнут тестировать на коронавирус в рамках плана по возобновлению прерванного сезона.
Как сообщает The Telegraph, АПЛ заключила контракт с биотехнологической компанией из Гонгонга на сумму £4 млн, которая и будет проводить тестирования.
Отмечается, что результаты будут известны всего через 24 часа.
АПЛ была приостановлена из-за пандемии коронавируса, как и многие спортивные турниры в мире. На момент паузы в лиге было сыграно 29 туров из 38.
Ранее сообщалось, что «Уотфорд» выступил против доигровки АПЛ на нейтральных полях.
RT на русском: последние новости
Фергюсон назвал Макгрегора фальшивкой Фергюсон назвал Макгрегора фальшивкой Блогерша раскритиковала Смолова за возвращение в Испанию Блогерша раскритиковала Смолова за возвращение в Испанию Уайт: Нурмагомедов безумно богат Уайт: Нурмагомедов безумно богат
Премьер-лига , Футбол , АПЛ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рыков обеспечил бесплатное питание для медиков
Рыков обеспечил бесплатное питание для медиков
Вратари НХЛ объяснили феномен броска Овечкина
Вратари НХЛ объяснили феномен броска Овечкина
Емельяненко расплакался на камеру «ради эксперимента»
Емельяненко расплакался на камеру «ради эксперимента»
Тактаров: я простил Хабиба
Тактаров: я простил Хабиба
Смолов вылетел в Испанию
Смолов вылетел в Испанию
Видео
Опубликовано видео челленджа Месси с туалетной бумагой
00:14
Опубликовано видео челленджа Месси с туалетной бумагой
Футбол
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
00:14
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
Летние виды спорта
Дзюба показал концерт соседей с балкона своего дома
00:15
Дзюба показал концерт соседей с балкона своего дома
Футбол
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
00:37
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
MMA
Васильев назвал братьев Бё негодяями
02:27
Васильев назвал братьев Бё негодяями
Биатлон
Навка резко ответила на критику России
00:27
Навка резко ответила на критику России
Фигурное катание
Авербух оштрафован за нарушение самоизоляции
01:10
Авербух оштрафован за нарушение самоизоляции
Фигурное катание
Почему уход от Тутберидзе — всегда драма
00:16
Почему уход от Тутберидзе — всегда драма
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение