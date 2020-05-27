Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
22 мая

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Герта
Герта
4 0
Унион Унион
23 мая

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Падерборн 07
Падерборн 07
1 1
Хоффенхайм Хоффенхайм
Вольфсбург
Вольфсбург
0 2
Боруссия Д Боруссия Д
Фрайбург
Фрайбург
0 1
Вердер Вердер
24 мая

Бундеслига

3 из 3
Все матчи
Шальке-04
Шальке-04
0 3
Аугсбург Аугсбург
Майнц
Майнц
0 5
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Кёльн
Кёльн
2 2
Фортуна Фортуна
26 мая

Бундеслига

3 из 4
Все матчи
Боруссия Д
Боруссия Д
0 1
Бавария Бавария
Вердер
Вердер
0 0
Боруссия М Боруссия М
Байер
Байер
1 4
Вольфсбург Вольфсбург
27 мая

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
2 2
Герта Герта
Аугсбург
Аугсбург
0 0
Падерборн 07 Падерборн 07
Хоффенхайм
Хоффенхайм
3 1
Кёльн Кёльн
29 мая

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Фрайбург
Фрайбург
21:30
Байер Байер
30 мая

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Герта
Герта
16:30
Аугсбург Аугсбург
Майнц
Майнц
16:30
Хоффенхайм Хоффенхайм
Шальке-04
Шальке-04
16:30
Вердер Вердер
31 мая

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Боруссия М
Боруссия М
16:30
Унион Унион
Падерборн 07
Падерборн 07
19:00
Боруссия Д Боруссия Д
1 июня

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Кёльн
Кёльн
21:30
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
3 июня

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Вердер
Вердер
21:30
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф

«Манчестер Юнайтед» взял кредит на 140 миллионов фунтов 

Спорт-Экспресс и ещё 2 1 час назад
«МЮ» взял кредит на 140 миллионов фунтов
Фото: Reuters
«Манчестер Юнайтед» взял кредит на 140 миллионов фунтов, сообщает Manchester Evening News. Предположительное назначение средств — трансферы.
На прошлой неделе манкунианцы опубликовали финансовый отчет, согласно которому за последний год долг клуба вырос более чем втрое — до 429,1 миллиона фунтов. «Манчестер Юнайтед» одолжил 140 миллионов из тех 150, на которые клубу была открыта кредитная линия до апреля 2025 года.
Деньги помогут стабилизировать финансовое положение клуба, который остался без доходов с матчей, и спланировать бюджет на ближайшее трансферное окно. Среди целей: Джейдон Санчо (дортмундская «Боруссия»), Джек Грилиш («Астон Вилла) и Мусса Дембеле («Лион»).
Спорт-Экспресс: последние новости
Четыре игрока или сотрудника клубов АПЛ заражены коронавирусом Четыре игрока или сотрудника клубов АПЛ заражены коронавирусом Давид Луиз может покинуть «Арсенал» Давид Луиз может покинуть «Арсенал» Футболист АПЛ подозревается в групповом изнасиловании Футболист АПЛ подозревается в групповом изнасиловании
Премьер-лига , Футбол , Мусса Дембеле , Джейдон Санчо , Джек Грилиш , Манчестер Юнайтед
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Нам будет тяжелее, чем остальным»
«Нам будет тяжелее, чем остальным»
Лингард сравнил Ибрагимовича с Джорданом
Лингард сравнил Ибрагимовича с Джорданом
Загитову признали олимпийской иконой стиля
Загитову признали олимпийской иконой стиля
Теннисист Басилашвили освобождён под залог
Теннисист Басилашвили освобождён под залог
Футболисты «Севильи» устроили вечеринку
Футболисты «Севильи» устроили вечеринку
Видео
Опубликовано видео челленджа Месси с туалетной бумагой
00:14
Опубликовано видео челленджа Месси с туалетной бумагой
Футбол
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
00:14
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
Летние виды спорта
«Неловкое видео» Загитовой взорвало Сеть
00:11
«Неловкое видео» Загитовой взорвало Сеть
Фигурное катание
Дзюба показал концерт соседей с балкона своего дома
00:15
Дзюба показал концерт соседей с балкона своего дома
Футбол
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
00:37
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
MMA
Мамаев и Кокорин сидели зря
00:39
Мамаев и Кокорин сидели зря
Футбол
Васильев назвал братьев Бё негодяями
02:27
Васильев назвал братьев Бё негодяями
Биатлон
Отцу Хабиба стало хуже
00:44
Отцу Хабиба стало хуже
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение