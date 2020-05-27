«МЮ» взял кредит на 140 миллионов фунтов

Манчестер Юнайтед » взял кредит на 140 миллионов фунтов, сообщает Manchester Evening News. Предположительное назначение средств — трансферы.

На прошлой неделе манкунианцы опубликовали финансовый отчет, согласно которому за последний год долг клуба вырос более чем втрое — до 429,1 миллиона фунтов. «Манчестер Юнайтед» одолжил 140 миллионов из тех 150, на которые клубу была открыта кредитная линия до апреля 2025 года.