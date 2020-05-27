Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
22 мая

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Герта
Герта
4 0
Унион Унион
23 мая

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Падерборн 07
Падерборн 07
1 1
Хоффенхайм Хоффенхайм
Вольфсбург
Вольфсбург
0 2
Боруссия Д Боруссия Д
Фрайбург
Фрайбург
0 1
Вердер Вердер
24 мая

Бундеслига

3 из 3
Все матчи
Шальке-04
Шальке-04
0 3
Аугсбург Аугсбург
Майнц
Майнц
0 5
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Кёльн
Кёльн
2 2
Фортуна Фортуна
26 мая

Бундеслига

3 из 4
Все матчи
Боруссия Д
Боруссия Д
0 1
Бавария Бавария
Вердер
Вердер
0 0
Боруссия М Боруссия М
Байер
Байер
1 4
Вольфсбург Вольфсбург
27 мая

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
2 2
Герта Герта
Аугсбург
Аугсбург
0 0
Падерборн 07 Падерборн 07
Хоффенхайм
Хоффенхайм
3 1
Кёльн Кёльн
29 мая

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Фрайбург
Фрайбург
21:30
Байер Байер
30 мая

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Герта
Герта
16:30
Аугсбург Аугсбург
Майнц
Майнц
16:30
Хоффенхайм Хоффенхайм
Шальке-04
Шальке-04
16:30
Вердер Вердер
31 мая

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Боруссия М
Боруссия М
16:30
Унион Унион
Падерборн 07
Падерборн 07
19:00
Боруссия Д Боруссия Д
1 июня

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Кёльн
Кёльн
21:30
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
3 июня

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Вердер
Вердер
21:30
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф

В трёх клубах АПЛ выявлен COVID-19 

News.ru и ещё 7 59 минут назад
В трёх клубах АПЛ выявлен COVID-19
Фото: globallookpress.com
Сотрудники Английской премьер-лиги, а также футболисты, работающие на территории королевства, прошли очередное тестирование на коронавирусную инфекцию.
Тестирование проводили два дня. Обследование прошли 1008 человек. Положительные тесты на COVID-19 оказались у четырёх представителя трёх клубов. Они отправлены на самоизоляцию. Имена и клубная принадлежность спортсменов не раскрывается, говорится на сайте АПЛ.
Чемпионат Англии по футболу был приостановлен 13 марта из-за пандемии COVID-19.
Ранее защитник «Уотфорда» Эдриан Мариаппа и два сотрудника получили положительные результаты тестов на коронавирус. Все трое были помещены на карантин, чувствуют себя хорошо, как и члены их семей.
Как писал NEWS.ru, клубы Английской премьер-лиги ввели тестирование игроков и персонала на коронавирус с 14 мая. АПЛ заключила контракт с биотехнологической компанией из Гонконга на сумму 4 млн фунтов.
News.ru: последние новости
Жена заражённого COVID-19 Погребняка рассказала о состоянии членов семьи Жена заражённого COVID-19 Погребняка рассказала о состоянии членов семьи У хоккеиста Овечкина родился второй сын У хоккеиста Овечкина родился второй сын Рудковская заявила, что Плющенко чуть не умер на Олимпиаде в Сочи Рудковская заявила, что Плющенко чуть не умер на Олимпиаде в Сочи
Премьер-лига , Футбол , Эдриан Мариаппа
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чемпион мира решил покинуть «Сочи»
Чемпион мира решил покинуть «Сочи»
Ковальчук отказался призывать людей остаться дома
Ковальчук отказался призывать людей остаться дома
Шарапова показала свой накачанный пресс
Шарапова показала свой накачанный пресс
Лингард сравнил Ибрагимовича с Джорданом
Лингард сравнил Ибрагимовича с Джорданом
Бывший игрок сборной России вспомнил драку с Дзюбой
Бывший игрок сборной России вспомнил драку с Дзюбой
Видео
Опубликовано видео челленджа Месси с туалетной бумагой
00:14
Опубликовано видео челленджа Месси с туалетной бумагой
Футбол
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
00:14
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
Летние виды спорта
«Неловкое видео» Загитовой взорвало Сеть
00:11
«Неловкое видео» Загитовой взорвало Сеть
Фигурное катание
Дзюба показал концерт соседей с балкона своего дома
00:15
Дзюба показал концерт соседей с балкона своего дома
Футбол
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
00:37
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
MMA
Мамаев и Кокорин сидели зря
00:39
Мамаев и Кокорин сидели зря
Футбол
Васильев назвал братьев Бё негодяями
02:27
Васильев назвал братьев Бё негодяями
Биатлон
Отцу Хабиба стало хуже
00:44
Отцу Хабиба стало хуже
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение