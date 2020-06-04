Фанаты «Манчестер Сити» готовят баннеры против УЕФА 

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Болельщики хотели развернуть баннеры в ответном матче Лиги чемпионов с «Реалом» (2:1 — первый матч). Но поскольку игра состоится при пустых трибунах, баннеры вывесят в другом месте.

Один из трех небольших баннеров будет с отсылкой к манчестерской группе New Order, на нем будет написано название их первого альбома: «Власть, коррупция и ложь». Два других гласят: « УЕФА — мафия. Разлагает футбол с 1954 года» и «ФФП — где ты был, когда мы были дерьмом».

«Было много вопросов по поводу отношения УЕФА к болельщикам [«Манчестер Сити»], но [баннеры] касаются отношения к клубу.

Послание, которое мы хотим отправить УЕФА, заключается в том, что финансовый фэйр-плей создали для того, чтобы защищать элиту. Они просто не хотят, чтобы «Сити» был частью их клуба», — сказал представитель независимой группы болельщиков «Ман Сити» Данте Френд.

Спортивный арбитражный суд (CAS) 8-10 июня рассмотрит апелляцию «Манчестер Сити» к УЕФА по поводу исключения из еврокубков.

Напомним, что УЕФА исключил «Ман Сити» из еврокубков за нарушения правил финансового фэйр-плей.

«Манчестер Сити» исключили из еврокубков на два года. Расследование вел бывший премьер-министр Бельгии