Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
29 мая

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Фрайбург
Фрайбург
0 1
Байер Байер
30 мая

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Вольфсбург
Вольфсбург
1 2
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
Шальке-04
Шальке-04
0 1
Вердер Вердер
Майнц
Майнц
0 1
Хоффенхайм Хоффенхайм
31 мая

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Боруссия М
Боруссия М
4 1
Унион Унион
Падерборн 07
Падерборн 07
1 6
Боруссия Д Боруссия Д
1 июня

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Кёльн
Кёльн
2 4
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
3 июня

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Вердер
Вердер
0 3
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
5 июня

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Фрайбург
Фрайбург
21:30
Боруссия М Боруссия М
6 июня

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Фортуна
Фортуна
16:30
Хоффенхайм Хоффенхайм
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
16:30
Падерборн 07 Падерборн 07
Байер
Байер
16:30
Бавария Бавария
7 июня

Бундеслига

3 из 3
Все матчи
Вердер
Вердер
14:30
Вольфсбург Вольфсбург
Унион
Унион
16:30
Шальке-04 Шальке-04
Аугсбург
Аугсбург
19:00
Кёльн Кёльн
12 июня

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Хоффенхайм
Хоффенхайм
21:30
РБ Лейпциг РБ Лейпциг

АПЛ представила календарь ближайших матчей 

Soccer News и ещё 1 20 минут назад
АПЛ представила календарь ближайших матчей
Фото: Reuters
АПЛ составила календарь на ближайшие туры.
Расписание перенесенных игр 28-го тура и всего 30-го тура представлено ниже. Отметим, что указано московское время.
Матчи 28-го тура:
17 июня, среда
"Астон Вилла" — "Шеффилд Юнайтед" 20:00 "Манчестер Сити" — "Арсенал" 22:00 30-й тур:
19 июня, пятница
"Норвич" — "Саутгемптон" 20:00 "Тоттенхэм" — "Манчестер Юнайтед" 22:00 20 июня, суббота
"Уотфорд" — "Лестер" 14:30 "Брайтон" — "Арсенал" 17:00 "Вест Хэм" — "Вулверхэмптон" 19:30 "Борнмут" — "Кристал Пэлас" 21:45 21 июня, воскресенье
"Ньюкасл" — "Шеффилд" 16:00 "Астон Вилла" — "Челси" 18:30 "Эвертон" — "Ливерпуль" 21:00 22 июня, понедельник
"Манчестер Сити" — "Бернли" 22:00
Soccer News: последние новости
Клопп высказался о возможном чемпионстве "Ливерпуля" Клопп высказался о возможном чемпионстве "Ливерпуля" Дзюба показал свои навыки игры в хоккей Дзюба показал свои навыки игры в хоккей "Локомотив" может подписать воспитанника "Спартака" "Локомотив" может подписать воспитанника "Спартака"
Премьер-лига , Футбол , Манчестер Юнайтед
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«От слова презерватив?»: Роднина опозорилась
«От слова презерватив?»: Роднина опозорилась
Монсон сравнил американских и российских полицейских
Монсон сравнил американских и российских полицейских
Чемпион мира умер из-за коронавируса в Москве
Чемпион мира умер из-за коронавируса в Москве
«Церковь не отмоет»: Роднина сделала признание
«Церковь не отмоет»: Роднина сделала признание
Торбинский высказался о беспорядках в США
Торбинский высказался о беспорядках в США
Видео
Опубликовано видео челленджа Месси с туалетной бумагой
00:14
Опубликовано видео челленджа Месси с туалетной бумагой
Футбол
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
00:14
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
Летние виды спорта
«Неловкое видео» Загитовой взорвало Сеть
00:11
«Неловкое видео» Загитовой взорвало Сеть
Фигурное катание
Дзюба показал концерт соседей с балкона своего дома
00:15
Дзюба показал концерт соседей с балкона своего дома
Футбол
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
00:37
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
MMA
Туктамышева посмеялась над собой в Тик Токе
00:09
Туктамышева посмеялась над собой в Тик Токе
Фигурное катание
Опубликован календарь чемпионата России по футболу
00:11
Опубликован календарь чемпионата России по футболу
Футбол
«Разграблено и разрушено»: фигурист о бунтах в США
01:17
«Разграблено и разрушено»: фигурист о бунтах в США
Фигурное катание Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение