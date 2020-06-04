АПЛ представила календарь ближайших матчей 

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АПЛ составила календарь на ближайшие туры.

Расписание перенесенных игр 28-го тура и всего 30-го тура представлено ниже. Отметим, что указано московское время.

Матчи 28-го тура:

17 июня, среда

"Астон Вилла" — "Шеффилд Юнайтед" 20:00 "Манчестер Сити" — "Арсенал" 22:00 30-й тур:

19 июня, пятница

"Уотфорд" — "Лестер" 14:30 "Брайтон" — "Арсенал" 17:00 "Вест Хэм" — "Вулверхэмптон" 19:30 "Борнмут" — "Кристал Пэлас" 21:45 21 июня, воскресенье

"Ньюкасл" — "Шеффилд" 16:00 "Астон Вилла" — "Челси" 18:30 "Эвертон" — "Ливерпуль" 21:00 22 июня, понедельник

"Манчестер Сити" — "Бернли" 22:00